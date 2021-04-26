В рейтинге самых популярных мобильных игр на этой неделе не изменился лидер. Правда, на этот раз в топ попало сразу несколько интересных и оригинальных новинок.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: неожиданный лидер и перестановки

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Bridge Race High Heels! Animal Transform Race Ludo King Hair Challenge Going Balls Garena Free Fire Pusher 3D Shortcut Run Prison Escape: Stickman Adventure

На этой неделе в рейтинге самых популярных мобильных игр снова немалое количество перестановок, хотя лидеры не изменились. Топ продолжает возглавлять Bridge Race, а на 2 строчке пока удерживается раннер High Heels!. А вот королевская битва Garena Free Fire опустилась сразу на 7 место.

Популярная в Индии видеоигра Ludo King продолжает шагать к тройке лучших, а позицию Prison Escape: Stickman Adventure трудно назвать уверенной. Вновь вернулись в рейтинг: веселый платформер Going Balls и интересный раннер Shortcut Run.

На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр покинули: Sword Play! Ninja Slice Runner 3D (27 место), Stack Ball (18 место), Crash Bandicoot: On the Run! (29 место), Join Clash 3D (11 место) и 8 Ball Pool (15 место). Впервые в топ попали:

Animal Transform Race – видеоигра, которая сразу запрыгнула на 3 строчку в этом рейтинге. По жанру это раннер, но с очень оригинальной концепцией. Дело в том, что трасса в игре неоднородная, поэтому постоянно нужно менять внешний вид бегуна. Например, акула быстро движется в воде, гепард бегает на суше, а обезьяны хорошо лазают по стенам (еще есть слоны и орлы). То есть для прохождения уровней нужно удачно комбинировать животных и использовать их сильные стороны.

Геймплей в Animal Transform Race – видео

Hair Challenge – видеоигра, которая наглядно показывает эволюцию жанра мобильных раннеров. Геймеры управляют героиней с очень длинными волосами, которая должна пройти сложный и опасный маршрут. На своем пути она увидит большое количество помех (ножницы, лезвия), которые созданы для того, чтобы уменьшить длину ее волос. Конечно, в такой видеоигре есть достаточно большое количество вариантов для кастомизации волос, одежды или макияжа главной героини.

Hair Challenge / Фото портал Appmagic

Pusher 3D – интересная казуальная игра, где игрокам нужно правильно распределить свои силы и вытеснить своего соперника хотя бы с одной платформы. В этой видеоигре важно удачно комбинировать своих героев, потому что два персонажа одной весовой категории могут объединиться в более сильного. То есть для прохождения уровней нужно правильно распределять свои силы и комбинировать этих маленьких человечков. Последних нужно прокачивать, а также можно кастомизировать.

Геймплей в видеоигре Pusher 3D – видео