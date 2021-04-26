Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: оригінальні бігуни та змагання зі штовхання
У рейтингу найпопулярніших мобільних ігор цього тижня не змінився лідер. Щоправда, цього разу до топу потрапило одразу кілька цікавих та оригінальних новинок.
Джерело:24 канал
Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: неочікуваний лідер та перестановки
Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:
- Bridge Race
- High Heels!
- Animal Transform Race
- Ludo King
- Hair Challenge
- Going Balls
- Garena Free Fire
- Pusher 3D
- Shortcut Run
- Prison Escape: Stickman Adventure
Цього тижня у рейтингу найпопулярніших мобільних ігор знову чимала кількість перестановок, хоча лідери не змінилися. Топ продовжує очолювати Bridge Race, а на 2 сходинці поки утримується раннер High Heels!. А от королівська битва Garena Free Fire опустилася одразу на 7 місце.
Популярна в Індії відеогра Ludo King продовжує крокувати до трійки найкращих, а позицію Prison Escape: Stickman Adventure важко назвати впевненою. Знову повернулися до рейтингу: веселий платформер Going Balls та цікавий раннер Shortcut Run.
Цього разу рейтинг найпопулярніших мобільних ігор покинули: Sword Play! Ninja Slice Runner 3D (27 місце), Stack Ball (18 місце), Crash Bandicoot: On the Run! (29 місце), Join Clash 3D (11 місце) та 8 Ball Pool (15 місце). Вперше до топу потрапили:
Animal Transform Race – відеогра, яка одразу заскочила на 3 сходинку у цьому рейтингу. За жанром це раннер, але з дуже оригінальною концепцією. Річ у тім, що траса у грі неоднорідна, тому постійно потрібно змінювати зовнішній вигляд бігуна. Наприклад, акула швидко рухається у воді, гепард бігає на суші, а мавпи гарно лазять по стінах (ще є слони та орли). Тобто для проходження рівнів потрібно вдало комбінувати тварин та використовувати їхні сильні сторони.
Геймплей в Animal Transform Race – відео
Hair Challenge – відеогра, яка наочно показує еволюцію жанру мобільних раннерів. Геймери керують героїнею з дуже довгим волоссям, яка має пройти складний та небезпечний маршрут. На своєму шляху вона побачить чималу кількість перешкод (ножиці, леза), які створені для того, щоб зменшити довжину її волосся. Звісно, у такій відеогрі є чимала кількість варіантів для кастомізації волосся, вбрання чи макіяжу головної героїні.
Hair Challenge / Фото портал Appmagic
Pusher 3D – цікава казуальна відеогра, де гравцям потрібно правильно розподілити свої сили та витіснити свого суперника хоча б з однієї платформи. У цій відеогрі важливо вдало комбінувати своїх героїв, бо два персонажі однієї вагової категорії можуть об'єднатися в сильнішого. Тобто для проходження рівнів потрібно правильно розподіляти свої сили та комбінувати цих маленьких чоловічків. Останніх потрібно прокачувати, а також можна кастомізувати.
Геймплей у відеогрі Pusher 3D – відео
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