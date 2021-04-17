Відомі найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. Цього разу у рейтингу є кілька цікавих та неочікуваних перестановок, а також знову з'явився новий лідер.

Games24 з допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: бігуни на підборах та містичні ляльки

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Bridge Race High Heels! Garena Free Fire Sword Play! Ninja Slice Runner 3D Ludo King Prison Escape: Stickman Adventure Stack Ball Crash Bandicoot: On the Run! Join Clash 3D 8 Ball Pool

Цього тижня у рейтингу найкращих мобільних ігор знову чимала кількість перестановок, а також з'явився новий лідер. Відеогра High Heels! вже не очолює цей топ та опустилася на 2 сходинку. А от Crash Bandicoot: On the Run! та Join Clash 3D втратили чимало позицій, тому можуть покинути цей рейтинг вже найближчим часом.

Трійку найкращих замикає відома королівська битва Garena Free Fire. Також можна відмітити успішний старт аркади Sword Play! Ninja Slice Runner 3D та головоломки Prison Escape: Stickman Adventure. Ці відеоігри лише нещодавно потрапили до топу, але поки продовжують мати попит серед мобільних геймерів.

Знову повернулася до рейтингу популярна в Індії гра Ludo King, а також руйнівник платформ Stack Ball. А от позицію віртуального більярду 8 Ball Pool важко назвати впевненою, бо цей проєкт у будь-який момент може покинути топ найкращих.

Цього разу рейтинг найпопулярніших мобільних ігор покинули: Voodoo Doll (28 місце), Going Balls (29 місце) та Shortcut Run (замало завантажень). Вперше до топу потрапила:

Bridge Race – відеогра, яка одразу заскочила на 1 сходинку у цьому рейтингу. Геймплейно все дуже просто: геймери мають збирати дощечки свого кольору та будувати мости. Щоправда, не все так просто, бо за першість потрібно змагатися з іншими гравцями. За перемогу геймери отримують внутрішньоігрову валюту, яку можна витрачати на різноманітні варіанти кастомізації. Наприклад, замінити дощечки на батони чи придбати якесь вбрання для головного героя.

Геймплей у відеогрі Bridge Race – відео