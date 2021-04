Відомі найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. Цього разу змін та новинок у рейтингу знову чимало, а також з'явився новий та неочікуваний лідер.

Games24 з допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: втікачі з в'язниць та конвеєрні супергерої

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

High Heels! Crash Bandicoot: On the Run! Join Clash 3D Voodoo Doll Prison Escape: Stickman Adventure 8 Ball Pool Going Balls Sword Play! Ninja Slice Runner 3D Garena Free Fire Shortcut Run

Цього разу у рейтингу відбулося чимало цікавих змін, а також з'явився новий лідер – відеогра High Heels!. Для гри вийшло масштабне доповнення, яке й повернуло геймерів у цей проєкт. Також у трійці поки утримуються дуже популярні раннери Crash Bandicoot: On the Run! та Join Clash 3D, а королівська битва Garena Free Fire знову повернулася до топу. Варто відзначити вдалий старт платформера Going Balls та головоломки Prison Escape: Stickman Adventure.

Цього разу рейтинг найпопулярніших мобільних ігор покинули: League of Legends: Wild Rift (замало завантажень), Heroes Inc! (42 місце), Giant Rush! (22 місце), Blob Runner 3D (23 місце) та Jelly Dye (21 місце). Вперше до топу потрапили:

Voodoo Doll – відеогра, яка може сподобатися шанувальникам магії та різноманітних обрядів. Геймплейно гра дуже проста, а також може слугувати своєрідним антистресом. Головна героїня постійно потрапляє у різноманітні неприємні ситуації, але розв'язує проблеми завдяки ляльці Вуду. Розробники відзначили, що у відеогрі є чимала кількість унікальних рівнів, а також варіантів впливу на свого опонента.

Трейлер відеогри Voodoo Doll – відео

8 Ball Pool – класичний симулятор більярду, який має потішити всіх шанувальників цієї розваги. У відеогрі є однокористувацький режим та мультиплеєр, де гравці можуть взяти участь у повноцінних турнірах з більярду на 8 гравців. Також у грі є чимало варіантів для кастомізації ігрових предметів та можливість грати з друзями.

8 Ball Pool / Фото портал Appmagic

Sword Play! Ninja Slice Runner 3D – весела аркада, у якій гравці мають керувати шинобі з мечем та пробиватися через натовп ворогів. Геймплейно все дуже просто: потрібно лише рубати своїх опонентів, а також уникати їхніх атак. За виконання місій можна отримувати нові легендарні мечі чи незвичайні вміння. Розробники відзначили, що у відеогрі є чимала кількість рівнів та унікальних ворогів.

Sword Play! Ninja Slice Runner 3D / Фото портал Appmagic