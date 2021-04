Известны самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. На этот раз изменений и новинок в рейтинге снова немало, а также появился новый и неожиданный лидер.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: беглецы из тюрем и конвейерные супергерои

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

High Heels! Crash Bandicoot: On the Run! Join Clash 3D Voodoo Doll Prison Escape: Stickman Adventure 8 Ball Pool Going Balls Sword Play! Ninja Slice Runner 3D Garena Free Fire Shortcut Run

На этот раз в рейтинге произошло немало интересных изменений, а также появился новый лидер – видеоигра High Heels!. Для игры вышло масштабное дополнение, которое и вернуло геймеров в этот проект. Также в тройке пока удерживаются очень популярные раннеры Crash Bandicoot: On the Run! и Join Clash 3D, а королевская битва Garena Free Fire снова вернулась в топ. Стоит отметить удачный старт платформера Going Balls и головоломки Prison Escape: Stickman Adventure.

На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр покинули: League of Legends: Wild Rift (недостаточно загрузок), Heroes Inc! (42 место), Giant Rush! (22 место), Blob Runner 3D (23 место) и Jelly Dye (21 место). Впервые в топ попали:

Voodoo Doll – видеоигра, которая может понравиться поклонникам магии и различных обрядов. Геймплейно игра очень простая, а также может служить своеобразным антистрессом. Главная героиня постоянно попадает в различные неприятные ситуации, но решает проблемы благодаря кукле Вуду. Разработчики отметили, что в видеоигре есть немалое количество уникальных уровней, а также вариантов воздействия на своего оппонента.

Трейлер видеоигры Voodoo Doll – видео

8 Ball Pool – классический симулятор бильярда, который должен порадовать всех поклонников этого развлечения. В видеоигре есть однопользовательский режим и мультиплеер, где игроки могут принять участие в полноценных турнирах по бильярду на 8 игроков. Также в игре есть много вариантов для кастомизации игровых предметов и возможность играть с друзьями.

8 Ball Pool / Фото портал Appmagic

Sword Play! Ninja Slice Runner 3D – веселая аркада, в которой игроки должны управлять шиноби с мечом и пробиваться через толпу врагов. Геймплейно все очень просто: нужно лишь рубить своих оппонентов, а также избегать их атак. За выполнение миссий можно получать новые легендарные мечи или необычные умения. Разработчики отметили, что в видеоигре есть достаточно большое количество уровней и уникальных врагов.

Sword Play! Ninja Slice Runner 3D / Фото портал Appmagic