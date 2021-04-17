Известны самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. На этот раз в рейтинге есть несколько интересных и неожиданных перестановок, а также вновь появился новый лидер.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: бегуны на каблуках и мистические куклы

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Bridge Race High Heels! Garena Free Fire Sword Play! Ninja Slice Runner 3D Ludo King Prison Escape: Stickman Adventure Stack Ball Crash Bandicoot: On the Run! Join Clash 3D 8 Ball Pool

На этой неделе в рейтинге лучших мобильных игр снова немалое количество перестановок, а также появился новый лидер. Видеоигра High Heels! уже не возглавляет этот топ и опустилась на 2 место. А вот Crash Bandicoot: On the Run! и Join Clash 3D потеряли немало позиций, поэтому могут покинуть этот рейтинг в ближайшее время.

Тройку лучших замыкает известная королевская битва Garena Free Fire. Также можно отметить успешный старт аркады Sword Play! Ninja Slice Runner 3D и головоломки Prison Escape: Stickman Adventure. Эти видеоигры только недавно попали в топ, но пока продолжают пользоваться спросом среди мобильных геймеров.

Снова вернулась в рейтинг популярная в Индии игра Ludo King, а также разрушитель платформ Stack Ball. А вот позицию виртуального бильярда 8 Ball Pool трудно назвать уверенной, потому что этот проект в любой момент может покинуть топ лучших.

На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр покинули: Voodoo Doll (28 место), Going Balls (29 место) и Shortcut Run (недостаточно загрузок). Впервые в топ попала:

Bridge Race – видеоигра, которая сразу запрыгнула на 1 место в этом рейтинге. Геймплейно все очень просто: геймеры должны собирать дощечки своего цвета и строить мосты. Правда, не все так просто, потому что за первенство нужно соревноваться с другими игроками. За победу геймеры получают внутриигровую валюту, которую можно тратить на различные варианты кастомизации. Например, заменить дощечки на батоны или приобрести какой-то наряд для главного героя.

Геймплей в видеоигре Bridge Race​ – видео