Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: оригінальні бігуни та змагання зі штовхання

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Hair Challenge Bridge Race High Heels! Animal Transform Race Ludo King Going Balls Garena Free Fire Muscle Rush Temple Run 2 Subway Surfers

Цього тижня у топі найпопулярніших мобільних ігор перестановок дуже мало, хоча лідер й змінився. На 1 місце достатньо неочікувано піднявся цікавий раннер Hair Challenge, де потрібно керувати дівчиною з дуже довгим волоссям. А гра про будування мостів Bridge Race опустилася цього разу на 2 сходинку.

Варто відзначити, що зросла й кількість самих раннерів до показника у 6 ігор: High Heels!, Animal Transform Race, Temple Run 2, Subway Surfers, лідер та новинка. Продовжують мати попит серед геймерів та утримуються у середині рейтингу наступні проєкти: "настільна" гра Ludo King, платформер Going Balls та королівська битва Garena Free Fire.

Цього разу рейтинг найпопулярніших мобільних ігор покинули: Pusher 3D (12 місце), Shortcut Run (замало завантажень) та Prison Escape: Stickman Adventure (19 місце). Вперше до топу потрапила:

Muscle Rush – відеогра, яка заскочила на 8 місце у топі найпопулярніших мобільних ігор. За жанром це раннер, але з оригінальною концепцією: геймери керують бігуном, який під час забігу має прокачатися (набрати масу), щоб у фіналі перемогти боса у змаганні з рукоборства. Для цього потрібно збирати різноманітні бонуси, перемагати лиходіїв на шляху до фінального змагання та правильно розподіляти сили свого персонажа. Розробники також відзначили, що у відеогрі є чимала кількість унікальних персонажів та навіть святкових танців.

Геймплей у відеогрі Muscle Rush – відео