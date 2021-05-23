Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: "вічнозелена" класика та новинка від VOODOO

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Hair Challenge Paper Fold Bridge Race Ludo King Bounce and collect Makeover Run Going Balls Catwalk Beauty Subway Surfers Candy Crush Saga

Цього тижня у топі найпопулярніших мобільних ігор є кілька цікавих новинок, хоча у лідируючій групі майже без змін. Продовжує очолювати рейтинг оригінальний раннер Hair Challenge, а от на 2 позицію заскочила головоломка Paper Fold. Відеогра Bridge Race цього тижня втратила одну позицію, але поки утримується у трійці.

Популярна в Індії гра Ludo King продовжує дуже впевнено "сидіти" на 4 сходинці, а Bounce and collect замикає п'ятірку найкращих вже кілька тижнів поспіль. У другій половині топу знаходиться платформер Going Balls та дві "вічнозелені" класики: раннер Subway Surfers та головоломка Candy Crush Saga.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: Garena Free Fire (11 місце) та Muscle Rush (12 місце). Вперше до рейтингу потрапили:

Makeover Run – відеогра, яка одразу заскочила на 6 позицію цього топу. Напевно, вже зрозуміло, що за жанром це класичний представник раннерів, але з цікавою концепцією. Річ у тім, що під час забігів потрібно збирати не лише класичну ігрову валюту (діаманти), а й одяг, взуття та різноманітні прикраси. Тобто результат проходження певного рівню залежить ще й від фінального вигляду головної героїні. Також потрібно збирати різноманітні бонуси та уникати підступних перешкод.

Геймплей у відеогрі Makeover Run – відео

Catwalk Beauty – відеогра, яка має сподобатися всім шанувальникам моди та краси. Геймплейно все дуже просто: на старті раунду геймери отримують тему, від якої мають відштовхуватися у питанні вибору образу для головної героїні. Далі відбувається своєрідний забіг, у якому потрібно вибирати певний одяг, зачіску чи взуття. У фіналі критики оцінюють відповідність образу, та виставляють оцінки. Розробники відзначили, що у відеогрі чимала кількість нарядів та 100 унікальних рівнів.

Геймплей у відеогрі Catwalk Beauty – відео