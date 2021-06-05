Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: новый лидер и очень успешная новинка

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Bridge Race Count Masters Body Race Hair Challenge Catwalk Beauty Hair Dye Ludo King Makeover Run Garena Free Fire Subway Surfers

На этой неделе в топе самых популярных мобильных игр лидер не изменился, хотя и появилось две новинки. Продолжает возглавлять рейтинг видеоигра о скоростном строительстве мостов Bridge Race. На 3 место опустился раннер Body Race, а тройку лучших покинула интересная игра Hair Challenge.

В середине топа продолжают удерживаться: "модная" игра Catwalk Beauty, популярный в Индии проект Ludo King и раннер Makeover Run. А вот позиции королевской битвы Garena Free Fire и раннера Subway Surfers трудно назвать уверенными, потому что в любой момент эти игры могут покинуть число лучших.

На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинули: Paper Fold (11 место) и Candy Crush Saga (12 место). Впервые в рейтинг попали:

Count Masters – видеоигра, которая сразу запрыгнула на 2 место этого топа. Геймплейно все просто: геймеры управляют толпой человечков, которую надо провести через различные препятствия, чтобы в финале победить босса. Во время забегов можно пополнять свою армию, а для этого нужно выбирать правильные ворота или собирать бонусы. Разработчики отметили, что в их видеоигре оригинальная физика, забавная графика, а также немалое количество уникальных уровней.

Геймплей в видеоигре Count Masters – видео

Hair Dye – видеоигра, которая должна понравиться всем поклонникам моды и красоты. Геймеры должны взять на себя роль настоящего парикмахера, и создать немало уникальных причесок. Геймплейно все очень просто: игроки получают заказ (цвет или длина волос), а затем должны "своими руками" его выполнить. В видеоигре немалое количество интересных уровней, очень простое управление, а также различные варианты для улучшения салона.

Геймплей в видеоигре Hair Dye – видео