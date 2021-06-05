Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: новый лидер и очень успешная новинка

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

  1. Bridge Race
  2. Count Masters
  3. Body Race
  4. Hair Challenge
  5. Catwalk Beauty
  6. Hair Dye
  7. Ludo King
  8. Makeover Run
  9. Garena Free Fire
  10. Subway Surfers

На этой неделе в топе самых популярных мобильных игр лидер не изменился, хотя и появилось две новинки. Продолжает возглавлять рейтинг видеоигра о скоростном строительстве мостов Bridge Race. На 3 место опустился раннер Body Race, а тройку лучших покинула интересная игра Hair Challenge.

В середине топа продолжают удерживаться: "модная" игра Catwalk Beauty, популярный в Индии проект Ludo King и раннер Makeover Run. А вот позиции королевской битвы Garena Free Fire и раннера Subway Surfers трудно назвать уверенными, потому что в любой момент эти игры могут покинуть число лучших.

На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинули: Paper Fold (11 место) и Candy Crush Saga (12 место). Впервые в рейтинг попали:

Count Masters – видеоигра, которая сразу запрыгнула на 2 место этого топа. Геймплейно все просто: геймеры управляют толпой человечков, которую надо провести через различные препятствия, чтобы в финале победить босса. Во время забегов можно пополнять свою армию, а для этого нужно выбирать правильные ворота или собирать бонусы. Разработчики отметили, что в их видеоигре оригинальная физика, забавная графика, а также немалое количество уникальных уровней.

Геймплей в видеоигре Count Masters – видео

 

Hair Dye – видеоигра, которая должна понравиться всем поклонникам моды и красоты. Геймеры должны взять на себя роль настоящего парикмахера, и создать немало уникальных причесок. Геймплейно все очень просто: игроки получают заказ (цвет или длина волос), а затем должны "своими руками" его выполнить. В видеоигре немалое количество интересных уровней, очень простое управление, а также различные варианты для улучшения салона.

Геймплей в видеоигре Hair Dye – видео

 