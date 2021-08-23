Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: интересные гонки и новинка от VOODOO

На этой неделе в рейтинге самых популярных мобильных игр появилось сразу две интересные новинки. Правда, лидерство все равно пока удерживает видеоигра Fidget Toys Trading.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: щенячий патруль и оригинальный раннер

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Fidget Toys Trading My Talking Angela 2 Castle Raid! Subway Surfers Count Masters Garena Free Fire Roblox Doll Designer Race Master 3D Car Racing Bridge Race

На этой неделе в топе самых популярных мобильных игр есть несколько интересных изменений, хотя на вершине все равно продолжает удерживаться симулятор Fidget Toys Trading, а также игра My Talking Angela 2. На 4 место довольно неожиданно запрыгнул культовый раннер Subway Surfers, а вот игра Count Masters снова потеряла несколько позиций. Во второй половине топа на этот раз без особых изменений (Garena Free Fire, Doll Designer и Bridge Race), хотя и стоит отметить очередное возвращение видеоигры Roblox.

На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинули: PAW Patrol Rescue World (13 место), Arrow Fest (12 место) и Run Rich 3D (23 место). Впервые в рейтинг попали:

Castle Raid! – мобильная игра от VOODOO, которая сразу же запрыгнула на 3 строчку этого топа. Геймплейно все очень просто: игроки управляют толпой человечков, которые должны победить вражескую армию и захватить замок. Во время забегов можно пополнять свое войско, а для этого нужно выбирать правильный путь и собирать различные бонусы. В целом в видеоигре простое управление и немало интересных уровней.

Геймплей видеоигры Castle Raid!: видео

Race Master 3D Car Racing – интересный проект, который может понравиться всем поклонникам гонок. Вообще это классический представитель этого жанра, хотя и стоит добавить, что соревноваться нужно на трассах с различными препятствиями. Разработчики отметили, что в игре есть более 30 уникальных уровней, немало сложных боссов и 7 классических спорткаров, которые можно прокачивать и настраивать.

Геймплей видеоигры Race Master 3D Car Racing: видео