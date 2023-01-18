Исследование назвало самые продаваемые украинские игры в 2022 году – кто занял первое место

Исследование портала GameSensor подсчитало результаты продаж видеоигр от украинских компаний и сформировало рейтинг из 10 наиболее популярных из них в 2022 году. Детали – в материале.

Использовав базу Фестиваля украинских игр и разработчиков в Steam, портал GameSensor смог сформировать интересный рейтинг популярности украинских видеоигр среди покупателей в 2022 году.

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На основе данных фестиваля, прошедшего летом и собственной аналитической базы, GameSensor сформировал топ украинских игр по продажам в течение прошлого года.

Бронзу в этом рейтинге получил долгострой от GSC Game World, долгожданный STALKER 2: Shadow of Chornobyl. Такое высокое место показывает не только огромный интерес геймеров, но и желание поддержать студию, ведь из-за нападения России на Украину разработка игры находится в турбулентных условиях и не ясно, когда состоится ее релиз.

На втором месте разместилась игра от Cyber Light Game Studio 2017 года выпуска под названием BIGFOOT. Это приключенческий сурвайвал-горрор о попытке подстрелить непосредственно самого Бигфута.

Такой позицией игра обязана тому, что разработчики постоянно работают над ней и выпускают обновления, которые только улучшают продукт и привлекают новых игроков.

Трейлер игры BIGFOOT: видео

Лидером по количеству проданных копий в 2022 году стала 3 часть серии Metro под кодовым названием Exodus от 4A Games.

Полностью десятка лучших выглядит следующим образом:

Metro Exodus от 4A Games BIGFOOT от Cyber Light Game Studio STALKER 2.: Shadow of Chornobyl от GSC Game World Ultimate Admiral: Dreadnoughts от Game-Labs Metro: Last Light Redux от 4A Games Metro 2033 Redux от 4A Games STALKER: Call of Pripyat от GSC Game World Sherlock Holmes Chapter One от Frogwares Secret Neighbor: Hello Neighbor от Multiplayer Hologryph, Eerie Guest Studios Sherlock Holmes: The Devil's Daughter от Frogwares

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