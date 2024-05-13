Игрок Minecraft нашел "невозможный" предмет – его просто не должно существовать
Источник:Reddit
Поклонник Minecraft сделал удивительное открытие, найдя в песочнице Mojang настолько редкий предмет, что его просто не должно было бы существовать в игре.
Когда кажется, что вселенной Minecraft уже нечем удивить геймеров, в дело вступают баги.
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В игре от Mojang существует немало различных достижений, которыми ее поклонники любят мериться в сети.
Однако, похоже, что пользователь Reddit под ником Firm_Geologist_3480 превзошел всех, ведь нашел предмет, существование которого вызывает удивление даже у самых опытных "майнкрафтеров".
По словам игрока, исследуя лесной особняк он нашел Золотое Яблоко с зачарованием "Эффективность 1".Интересно! Лесной особняк – это массивное сооружение, которое появляется в темных лесах и считается одним из самых опасных мест в Minecraft. Причиной этого является наличие в нем большого количества сильных врагов.
Особенность находки геймера в том, что теоретически, такого предмета не должно быть в игре совсем. Дело в том, что зачарования в Minecraft делятся в зависимости от класса предмета на который направлены: броня, оружие или инструменты.
"Эффективность" является прекрасным зачарованием для инструментов, но его нельзя использовать ни для каких других предметов, так что яблоко, найденное геймером – это баг, к тому же невероятно редкий.