Золотая рыбка стримера победила самого сложного босса в Elden Ring – как это возможно

Стример PointCrow придумал способ, позволяющий его золотой рыбке играть в Elden Ring, а та победила одного из самых сложных боссов игры, по крайней мере, его первую фазу. Детали удивительной истории – в материале.

Казалось бы геймерское сообщество не удивить ничем, после того как стримерка изобрела способ играть в Elden Ring силой мысли, однако у блоггера PointCrow было другое мнение на этот счет.

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Контент-мейкер придумал, вероятно, самый причудливый способ игры в последний проект FromSoftware.

Эрик Пойнткроу, который является стримером на Twitch и ютуб-блогером, в последнее время добился большой популярности благодаря своим инженерным умениям и щепотке фантазии.

Дело в том, что молодой человек "научил" играть в игры свою золотую рыбку, по имени Тортеллини.

В интересном видео его любимица находится в аквариуме и, вероятно, совершенно не подозревает, что на самом деле проходит одну из самых сложных игр последних лет.

В зависимости от того, в какой зоне плавает рыбка, нажимается кнопка, выполняющая какое-либо действие в Elden Ring.

Например, если рыба перемещается из одного сектора в другой – нажмется кнопка уклонения, а если находиться в определенном квадрате – персонаж будет атаковать.

Таким методом Тортеллини смогла пройти первую фазу не кого бы то ни было, а самой Малении Клинка Микеллы – босса, которого многие считают самым сложным в Elden Ring.

Момент триумфа рыбки: смотреть видео

Геймеры остались в восторге от короткого ролика, а блогер пообещал вскоре выпустить полное видео, в котором, очевидно, рыбка попытается завершить начатое.