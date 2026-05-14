Saros не повторила успех Returnal – аналитики сомневаются в окупаемости игры

Научно-фантастический боевик Saros от Housemarque стартовал заметно скромнее, чем ожидали аналитики. Новый эксклюзив PlayStation уже сравнивают с Returnal, но результаты пока не в пользу новинки.

По информации аналитической компании Alinea Analytics, за первые две недели продажи Saros достигли лишь 300 тысяч копий. При этом примерно 100 тысяч из них пришлись на ранний доступ для владельцев расширенного издания, рассказывает 24 Канал.

Аналитик Рис Элиотт (Rhys Elliott) обратил внимание, что значительная часть аудитории Saros уже знакома с предыдущими крупными релизами Sony. Около 79 % игроков запускали Returnal, 56 % играли в Ghost of Yotei, 37 % – в Death Stranding 2: On the Beach, а еще 8 % – в Marathon.

Несмотря на это, старт Saros оказался даже слабее чем у Returnal. И это при том, что во время релиза Returnal база пользователей PS5 была значительно меньше и не достигала даже 10 миллионов консолей. Сейчас же Sony реализовала уже 93,7 миллиона PlayStation 5 по всему миру.

Почему Saros продается хуже чем Returnal?

В Alinea Analytics считают, что ситуация на рынке существенно изменилась. Если Returnal в 2021 году фактически не имела серьезных конкурентов среди крупных релизов для PS5, то Saros пришлось бороться за внимание игроков сразу с несколькими масштабными проектами. Среди них аналитики называют Crimson Desert, Resident Evil Requiem, Hades II и Pragmata.

Из-за слабого старта эксперты уже ставят под сомнение финансовую эффективность проекта. По оценкам Alinea Analytics, за две недели Saros принесла около 22 миллионов долларов дохода. В то же время производственный бюджет игры, по неофициальной информации, мог достичь 76 миллионов долларов.

Я же считаю, что Ruturnal получила больше внимания, потому что Sony активнее рекламировала игру, поскольку та вышла на старте PS5 и была одним из первых громких эксклюзивов. Тогда владельцы консолей не обходили вниманием каждый релиз для новой приставки, и несмотря на необычные механики, Ruturnal получила определенный успех, особенно несколько позже, когда игроки "распробовали" ее.

Saros официально вышла официально 30 апреля эксклюзивно для PS5, хотя владельцы более дорогих изданий получили доступ еще 28 апреля. Немаловажно и то, что Sony, похоже, продолжает пересматривать свою стратегию в отношении ПК-портов. Если Returnal в итоге досталась компьютерам, то Saros пока не планируют выпускать на ПК.

Какой была Returnal?

Returnal вышла 30 апреля 2021 года эксклюзивно для PlayStation 5 и стала первым по-настоящему крупным AAA-проектом финской студии Housemarque. Впоследствии игру перенесли на ПК и сейчас она доступна в Steam и Epic Games Store.

Ранее команда была известна прежде всего аркадными экшенами вроде Resogun и Nex Machina, но именно Returnal превратила студию в одного из ключевых партнеров Sony.

Игра сочетала сразу несколько жанров – динамичный шутер от третьего лица, bullet hell и roguelike-механики. По сюжету астронавтка Селена Васос оказывается на враждебной планете Атропос, где после каждой смерти цикл времени запускается снова.

Именно структура "бесконечного цикла" стала основой игрового процесса – уровни менялись после каждого прохождения, а игроки теряли большинство накопленного снаряжения после гибели.

Returnal быстро получила репутацию одной из самых сложных игр Sony нового поколения. Критики особенно хвалили атмосферу, визуальный стиль, звук и техническую реализацию, а на Metacritic оценка тайтла достигла 86 баллов.

Впрочем, игру одновременно критиковали за высокую сложность и отсутствие полноценной системы сохранений на старте. Из-за этого Housemarque позже выпустила большое обновление, которое добавило возможность временно останавливать прохождение.

Несмотря на нишевый жанр, Returnal стала успешной для студии. К февралю 2022 года продажи превысили 866 тысяч копий, а впоследствии Sony подтвердила отгрузку более 1 миллиона копий. Игра также получила престижные награды, в частности победу в категории "Лучшая игра" на BAFTA Games Awards и награду за лучший экшен на The Game Awards 2021.

Успех Returnal имел важные последствия для самой Housemarque. Уже в июне 2021 года Sony официально приобрела студию, включив ее в состав PlayStation Studios. Для финской команды это стало переломным моментом после нескольких лет неопределенности и финансовых трудностей, однако это не помогло ей повторить успех с новой игрой Saros.