Новые владельцы Electronic Arts намерены объединить ее с другой компанией в гигантскую мегакорпорацию

Саудовская Аравия рассматривает возможность слияния игрового гиганта Electronic Arts со своей компанией Savvy Games. Этот шаг был предпринят всего через месяц после приобретения издателя за миллиарды долларов.

Планы по созданию игрового гиганта

Сделка по переходу EA в частную собственность инвесторов во главе с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии за 55 миллиардов долларов была заключена 4 августа 2026 года. Теперь новые владельцы намерены объединить издателя с группой Savvy Games, созданной в 2021 году для миллиардных инвестиций в отрасль. Главной целью этой группы назвали достижение лидерства в игровой индустрии к 2030 году. Об этом пишет GamesRadar.

Объединение состоится только после того, как Savvy завершит сделку по покупке китайской студии Moonton за 6 миллиардов долларов. Представители EA и инвестиционного фонда отказались от комментариев.

В случае успеха слияния спортивные франшизы EA окажутся под одной крышей с мобильными хитами Pokemon Go и Monopoly Go от компании Scopely. Саудовская Аравия уже вложила 38 миллиардов долларов в развитие Savvy, поэтому покупка и объединение одного из крупнейших издателей США за 55 миллиардов долларов может привлечь пристальное внимание антимонопольных органов.

Опасения разработчиков и будущее компании

Сделка вызвала волну беспокойства среди сотрудников из-за возможных массовых увольнений с целью сокращения годовых расходов на 700 миллионов долларов. Однако компания успокаивает:

Наша творческая свобода и ценности, ориентированные на игроков, останутся незыблемыми,

– прокомментировало руководство EA.

Несмотря на эти заявления, сотрудники опасаются цензуры со стороны нового руководства.

Проекты просто не получат одобрения, если они четко не соответствуют пожеланиям правительства Саудовской Аравии,

– рассказал один из сотрудников EA.

Новая стратегия Саудовской Аравии может существенно изменить привычный уклад работы компании и повлиять на разработку будущих игровых проектов.