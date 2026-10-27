Потерянная симфония космоса: известный композитор показал, как могла бы звучать отмененная Mass Effect

Известный композитор Остин Винтори поделился с геймерами 22 минутами концептуальных музыкальных фрагментов для отмененной видеоигры Mass Effect Universe.

Отмена следующей части Mass Effect после закрытия BioWare стала шоком для всех в индустрии. Новые подробности об игре появляются ежедневно, и на этот раз поклонники узнали, какой могла бы быть ее музыкальная атмосфера, сообщает Kotaku.

Мечта всей жизни и утраченный космос

Известный композитор Остин Винтори, прославившийся работой над играми Journey и Banner Saga, в течение нескольких лет вел серьезные переговоры с разработчиками космической саги.

Он стремился создать звуковое сопровождение для следующей части игры, которую внутри компании окрестили Mass Effect: Universe. Музыкант признался, что франшиза остается его самой любимой в жизни, а работа над ней была проектом его мечты.

Несмотря на то, что соглашение с издательством Electronic Arts так и не было заключено, Винтори успел записать около 20 минут концептуальных музыкальных наработок, которыми поделился вскоре после новостей об отмене.

Концепт саундтрека: смотрите видео

Для создания этих материалов композитор привлек полноценный оркестр из Лос-Анджелеса. Всего музыкант обнародовал восемь композиций, среди которых оказалась также его собственная вариация знаменитой темы из серии.

Автор подчеркнул, что не знал сюжетных деталей будущей игры, поэтому его треки отражают лишь общую атмосферу и эмоциональный настрой.

Бывшие разработчики и привлеченные специалисты продолжают делиться подробностями об отмененной игре, которая должна была предложить игрокам интересную шпионскую историю о галактической холодной войне.

В свою очередь, фанатское сообщество активно борется за сохранение серии Mass Effect: петиция собрала уже более 240 тысяч подписей.