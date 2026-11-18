18 ноября, накануне релиза Grand Theft Auto VI, произошел сбой на серверах Sony. Владельцы консолей PlayStation 5 по всему миру жалуются на проблемы с подключением к сети, загрузкой и запуском игр.

По данным сервиса DownDetector и изданий GamesRadar и New York Post, пользователи массово лишились доступа к своим учетным записям, цифровому магазину и облачным библиотекам.

Каковы подробности?

Уже через несколько часов GTA 6 стартует в Украине, однако сразу же поиграть в нее поклонникам не удастся.

Главной причиной неполадок считают пиковую нагрузку на систему из-за миллионов геймеров, которые одновременно пытаются получить доступ к игре перед официальным релизом 19 ноября.



Сбой в системе PlayStation / Скриншот

Работа сервисов и реакция разработчиков

Компания Sony пока официально не подтвердила, что перебои связаны именно с долгожданной новинкой. Специалисты продолжают выяснять масштабы технического коллапса и работают над восстановлением стабильности сети.

В то же время у владельцев консолей Xbox ситуация остается спокойной. Все сервисы компании Microsoft функционируют в штатном режиме без задержек или сообщений об ошибках подключения.

Массовая загрузка GTA 6 вызвала проблемы с интернетом Напомним, ранее мы сообщали, что в Великобритании произошло перегрузка локальных провайдеров из-за критической ситуации.