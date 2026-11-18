Збій у роботі PlayStation через вихід GTA 6 / Rockstar Games
Сервери Sony 18 листопада зазнали збою напередодні релізу Grand Theft Auto VI. Власники консолей PlayStation 5 по всьому світу скаржаться на проблеми зі входом до мережі, завантаженням і запуском ігор.
За даними сервісу DownDetector та видань GamesRadar і New York Post, користувачі масово втратили доступ до власних облікових записів, цифрового магазину та хмарних бібліотек.
Які подробиці?
Уже за кілька годин GTA 6 стартує в Україні, проте пограти в неї одразу шанувальникам не вдасться.
Головною причиною неполадок вважають пікове навантаження на систему через мільйони геймерів, які одночасно намагаються отримати доступ до гри перед офіційним релізом 19 листопада.
Робота сервісів та реакція розробників
Компанія Sony наразі офіційно не підтвердила, що перебої пов'язані саме з довгоочікуваною новинкою. Фахівці продовжують з'ясовувати масштаби технічного колапсу та працюють над відновленням стабільності мережі.
Водночас у власників консолей Xbox ситуація залишається спокійною. Усі сервіси компанії Microsoft функціонують у штатному режимі без затримок чи повідомлень про помилки підключення.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що масове завантаження GTA 6 викликало проблеми з інтернетом у Великій Британії через критичне перевантаження локальних провайдерів.
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