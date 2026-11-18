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За даними сервісу DownDetector та видань GamesRadar і New York Post, користувачі масово втратили доступ до власних облікових записів, цифрового магазину та хмарних бібліотек.

Які подробиці?

Уже за кілька годин GTA 6 стартує в Україні, проте пограти в неї одразу шанувальникам не вдасться.

Головною причиною неполадок вважають пікове навантаження на систему через мільйони геймерів, які одночасно намагаються отримати доступ до гри перед офіційним релізом 19 листопада.

Збій у системі PlayStation / Скриншот

Робота сервісів та реакція розробників

Компанія Sony наразі офіційно не підтвердила, що перебої пов'язані саме з довгоочікуваною новинкою. Фахівці продовжують з'ясовувати масштаби технічного колапсу та працюють над відновленням стабільності мережі.

Водночас у власників консолей Xbox ситуація залишається спокійною. Усі сервіси компанії Microsoft функціонують у штатному режимі без затримок чи повідомлень про помилки підключення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що масове завантаження GTA 6 викликало проблеми з інтернетом у Великій Британії через критичне перевантаження локальних провайдерів.