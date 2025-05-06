Ведущая сценаристка Clair Obscur Expedition 33 сначала пришла в проект совсем на другую роль

Главная сценаристка хитовой видеоигры Clair Obscur Expedition 33 сперва присоединилась к команде Sandfall Interactive на кардинально другую должность.

Хитовая JRPG Clair Obscur Expedition 33 покорила миллионы геймеров, а история ее создания действительно уникальна, информирует 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Сценаристка должна была сыграть одного из персонажей

Среди миллиона причин, по которым дебютный проект Sandfall Interactive получил самый высокий в истории рейтинг на Metacritic, ярко выделяется сюжет игры и его глубокие персонажи. Безусловно, это заслуга главной сценаристки игры – Дженнифер Сведберг-Ен, которая, как оказалось, присоединилась к проекту совершенно случайно.

Разработчица призналась, что сперва ее приняли в команду как неопытную актрису озвучивания.

Я увидела пост на Reddit от Гийома (гейм-директора), в котором он просил актеров озвучивания записать что-то бесплатно для демоверсии. Я подумала: "Я никогда этого не делала, звучит довольно круто", поэтому я отправила ему запись на прослушивание,

– рассказала Сведберг-Ен.

В конце концов, Дженнифер получила предложение о сотрудничестве и одну из главных ролей, а в процессе создания игры стала ведущим сценаристом. Остальное – уже история.