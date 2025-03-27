Кооперативная видеоигра о построении наркоимперии разрывает Steam

Новая кооперативная видеоигра о торговле наркотиками под названием Schedule 1 приобрела бешеную популярность в Steam. Подробнее об особенностях проекта – в материале.

Игра Schedule 1, разработанная студией TVGS, 24 марта вышла в раннем доступе в Steam и всего за несколько дней стала настоящим хитом, сообщает 24 Канал.

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В истории инди-игр было много случаев успеха, например недавно недавно хоррор Eyes Never Wake стал вирусным, потому что заставляет геймеров прятаться от монстров в реальной жизни. Теперь новая игрушка с довольно уникальной концепцией разрывает чарты Steam.

Речь об Schedule 1 одновременное количество пользователей которой превысило 142 000 человек (по данным портала SteamDB) и продолжает расти всего через два дня после релиза.

Проект дарит игрокам возможность примерить на себя роль мелкого торговца наркотиками, собирающегося с нуля построить настоящую империю, которой позавидовал бы сам Пабло Эскобар.

Для этого игроки должны создавать различные "продукты", используя производственные процессы и рецепты, чтобы удовлетворить "специфические потребности" своих клиентов. На пути к успеху в этом деле им станут правоохранительные органы и конкуренты из картелей.

Трейлер проекта – смотрите видео

Отдельной изюминкой игры стало то, что она имеет кооперативный режим для нескольких игроков, который позволяет весело провести время с друзьями. Отзывы на проект на платформе Valve находятся на отметке в "исключительно положительные", а 98% из более 8 тысяч рецензий являются позитивными.

На данный момент Schedule 1 доступна в Steam со скидкой в 15% и стоит 352 гривны (полная цена 415).