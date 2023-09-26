"Сделали игру хуже": геймеры недовольны обновлением Hogwarts Legacy

Некоторые игроки Hogwarts Legacy убеждены, что последние обновления вместо того, чтобы улучшить игровой опыт, наоборот ухудшают его. Своим недовольством поклонники делятся в соцсетях.

С момента запуска в Hogwarts Legacy были некоторые ошибки и проблемы, но ни одна из них не была настолько серьезна, чтобы существенно препятствовать игровому процессу. Впоследствии их убрали обновлениями игры.

Читайте также PIN-UP Ukraine возглавила индекс предприятий с безупречной репутацией в области азартных игр

Неудачные обновления Hogwarts Legacy

Впрочем, озабоченный игрок обратился к соцсетям, чтобы выразить свое разочарование последними обновлениями, особенно сосредоточившись на версии игры для Xbox Series X. Он вспомнил, что впервые сыграв в Hogwarts Legacy в апреле, получил фантастический опыт с минимальными проблемами. Но со временем, мол, становилось только хуже.

Вернувшись в игру после нескольких обновлений, геймер обнаружил все больше значительных ошибок и проблем. Среди новых ошибок геймер назвал проблемы с синхронизацией губ персонажей, радужные блестки, появлявшиеся в необычных местах на карте, и визуальные сбои, негативно влияющие на разные элементы, как ручка волшебной палочки или метла.

Катсцены и книга паузы также страдали от черных пикселей. Геймер описал особый инцидент, когда его персонаж соскользнул с рампы и оказался наполовину под землей.

Сейчас трудно сказать, распространена ли это проблема. Ведь часть геймеров согласилась, что после обновления опыт игры стал только хуже. Другие же убеждены в обратном.