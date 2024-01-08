Игрок Hogwarts Legacy нашел зрелищную секретную локацию спустя почти год после релиза игры

Поклонник Hogwarts Legacy исследовал проект от Avalanche Software и наткнулся на зрелищную локацию, которая никак не была использована ни в основном сюжете, ни в дополнительных заданиях игры.

Даже спустя почти год после выхода Hogwarts Legacy, геймеры находят новые секреты в ее волшебном мире, созданном разработчиками.

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Одна из лучших видеоигр 2023 года позволяет игрокам подробно исследовать Хогвартс и магические земли вокруг него, часто удивляющие разного рода сюрпризами.

Пользователь Reddit под ником AJPWthrowaway поделился интересной находкой, которую сделал недавно.

С помощью модификации с портала Nexus Mods, геймер получил возможность свободно перемещаться по миру игры буквально проходя сквозь текстуры. Таким образом, глубоко в озере у самого Хогвартса, энтузиаст отыскал зрелищный грот с руинами дома.

Секретный грот в Hogwarts Legacy / Фото Reddit / Avalanche Software

Казалось бы что здесь такого, ведь разработчики зачастую подобным образом "прячут" локации созданные специально для катсцен, которые будут показаны геймеру короткий промежуток времени.

Расположение секретной локации / Фото Reddit / Avalanche Software

Однако дело в том, что ни AJPWthrowaway, ни другие игроки в комментариях не смогли вспомнить хоть какой-то сцены из игры, где появлялось бы это мистическое место.

Еще один взгляд на руины дома / Фото Reddit / Avalanche Software

Кроме того, на заднем дворе дома расположилась своеобразная юрта с кроватью и несколькими пустыми сундуками.

Задний двор мистического дома / Фото Reddit / Avalanche Software

Несмотря на то, что локация выглядит явно не законченной, она все еще производит впечатление и вызывает у игроков грусть по поводу того, что разработчики, очевидно, не нашли ей места в окончательной версии игры.