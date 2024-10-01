Почему игры Bethesda всегда такие масштабные – Тодд Говард раскрыл секрет студии

Многолетний CEO Bethesda рассказал поклонникам о принципах создания любимых миллионами миров и объяснил почему игры студии всегда выходят такими масштабными.

В интервью для BAFTA легендарный разработчик Тодд Говард раскрыл секрет, который делает игры Bethesda такими огромными.

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Безлимитное воображение

Любая часть Fallout, The Elder Scrolls или наконец Starfield предлагают геймерам огромные игровые миры, доступные для детального исследования.

По словам Говарда, игры его студии часто становятся такими масштабными из-за внутренней политики "вырезать очень мало" идей во время создания.

Тодд даже признался, что порой игры Bethesda становятся "безответственно большими", но бесконечная "креативность" разработчиков как раз является тем, что помогает проектам Bethesda выделяться.

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Как объясняет CEO, главной философией геймдизайна студии всегда является желание создать мир, в который "можно поверить, что он есть или был реальным".

Решающим в этом разработчик считает уделение достаточного внимания тому, чтобы предоставить игрокам полную свободу действий, чтобы они смогли играть в игру именно так, как того хотят.

Весь разговор был посвящен выходу Shattered Space – первого сюжетного дополнения для Starfield, который состоялся 30 сентября 2024 года.