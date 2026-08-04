Сигэру Миямото признался, что "чит-бег" Марио появился из-за обычного технического сбоя, сообщает NintendoEverything.

Как ошибка в коде изменила историю игр

Речь идет о знаменитом "B-Dash" – возможности Марио значительно ускоряться при удержании кнопки B. Эта механика не просто делает героя быстрее, но и позволяет преодолевать небольшие провалы в земле, не падая вниз.

Как рассказал создатель серии в интервью японскому журналу Casa Brutus, этот эффект возник из-за сбоя в системе обнаружения столкновений с поверхностью.

Вы знаете о B-Dash в Марио? Если удерживать кнопку B во время бега, он может преодолевать небольшие провалы, не падая – своего рода маленький чит. Честно говоря, это был баг, вызванный несовершенным обнаружением столкновений с землей,

– прокомментировал автор серии Сигэру Миямото.

Когда программист впервые заметил, что Марио перебегает через пустоты, он сразу же захотел исправить код. Однако Миямото увидел потенциал в этой ошибке и настоял на том, чтобы оставить все как есть.

Это решение оказалось судьбоносным: механика "Dash" прошла через 40 лет итераций и присутствует даже в самых современных частях серии, например, в Super Mario Bros. Wonder.

Интересно, что помимо быстрого бега случайно появились и другие культовые элементы игры. Например, знаменитые "скрытые блоки" изначально были багом, из-за которого монеты неожиданно появлялись в воздухе там, где раньше ничего не было.

Поэтому иногда, казавшиеся на первый взгляд досадные ошибки, становятся счастливой случайностью, и это касается не только мира видеоигр.