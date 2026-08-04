Шігеру Міямото зізнався, що "чітерський" біг Маріо з'явився через звичайний технічний збій, повідомляє NintendoEverything.

Як помилка в коді змінила історію ігор

Мова йде про знаменитий "B-Dash" – можливість Маріо значно прискорюватися при затисненні кнопки B. Ця механіка не просто робить героя швидшим, а й дає змогу долати невеликі прогалини в землі, не падаючи вниз.

Як розповів творець серії в інтерв'ю японському журналу Casa Brutus, цей ефект виник через збій у системі виявлення зіткнень із поверхнею.

Ви знаєте про B-Dash у Маріо? Якщо затиснути кнопку B під час бігу, він може долати невеликі розриви без падіння – такий собі маленький чіт. Чесно кажучи, це був баг, спричинений недосконалим виявленням зіткнень із землею,

– прокоментував автор серії Шігеру Міямото.

Коли програміст вперше помітив, що Маріо перебігає через порожнечі, він одразу хотів виправити код. Проте Міямото побачив потенціал у цій помилці та наполіг на тому, щоб залишити все як є.

Це рішення виявилося доленосним: механіка "Dash" пройшла крізь 40 років ітерацій і присутня навіть у найсучасніших частинах серії, наприклад, у Super Mario Bros. Wonder.

Цікаво, що окрім швидкого бігу, випадково з'явилися й інші культові елементи гри. Наприклад, знамениті "приховані блоки" спочатку були багом, через який монети несподівано з'являлися в повітрі там, де раніше нічого не було.

Тож іноді, прикрі, на перший погляд, помилки стають щасливою випадковістю і це стосується не лише світу відеоігор.