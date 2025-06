Xbox подтвердил дату выхода Senua's Saga Hellblade II на PS5

Xbox Game Studios совместно с британской студией Ninja Theory объявили дату релиза улучшенной версии своей action-adventure игры Senua's Saga: Hellblade II для PS5. Игроков на ПК и Xbox также ждут улучшения.

Senua's Saga: Hellblade II изначально вышла весной 2024 года как эксклюзив для консолей Xbox, а о версии для PS5 стало известно на первую годовщину игры, рассказывает 24 Канал.

Ожидалось, что релиз состоится летом 2025 года, и теперь Xbox официально подтвердил дату – 12 августа. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером, который демонстрирует впечатляющую атмосферу игры.

Senua's Saga Hellblade II – геймплейный трейлер для PS 5

На PS5 игра будет стоить 50 долларов. Также будет доступно расширенное издание за 70 долларов, которое включает Hellblade: Senua's Sacrifice для PS5 или бесплатное обновление к этой версии для владельцев оригинальной игры на PS4.

Кстати, появилась информация об июльской PS Plus июльской подписки – подписке возглавит Diablo IV. Кроме того, Среди игр июльской подборки также Jusant для PS5 и The King of Fighters XV для PS4 и PS5.

Среди особенностей версии для PS5 обещают оптимизацию для PS5 Pro, режим производительности с частотой 60 кадров в секунду, улучшенный фоторежим, комментарии разработчиков (более четырех часов) и хардкорный режим с возвращением "темной гнили" – уникальной механики, которая добавляет напряжения к прохождению.

Улучшения для ПК и Xbox

Некоторые из этих нововведений появятся одновременно с релизом на PS5 и для версий игры на ПК и Xbox. Вот что ждет игроков:

Режим производительности с 60 fps на Xbox Series X|S.

Улучшенный фоторежим для создания еще более детализированных снимков.

Комментарии разработчиков, которые раскрывают детали создания игры.

Хардкорный режим, в котором "темная гниль" распространяется по телу главной героини после каждой смерти. Если она достигнет головы, игра закончится.

Официальная поддержка Steam Deck для ПК-версии, что обеспечит комфортную игру на портативном устройстве.

Напомним, что Senua's Saga: Hellblade II вышла 21 мая 2024 года на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X|S и в Game Pass. В центре сюжета – Сенуа, воительница, которая страдает психозом и отправляется в путешествие, чтобы остановить викингов, которые опустошили ее деревню. Игра получила высокую оценку за свою атмосферу, визуальную составляющую и глубокий нарратив.