Xbox підтвердив дату виходу Senua's Saga Hellblade II на PS5
- Senua's Saga: Hellblade II вийде на PS5 12 серпня 2025 року з новим геймплейним трейлером та покращеннями.
- Версія для PS5 матиме оптимізацію для PS5 Pro, режим продуктивності з 60 fps, розширене видання та хардкорний режим з "темною гниллю".
- Покращення також будуть доступні для ПК та Xbox, включаючи режим продуктивності на Xbox Series X|S та офіційну підтримку Steam Deck для ПК-версії.
- Гра розповідає про воїтельку Сенуа, яка бореться з психозом і намагається зупинити вікінгів, отримавши високу оцінку за атмосферу та наратив.
Xbox Game Studios разом із британською студією Ninja Theory оголосили дату релізу покращеної версії своєї action-adventure гри Senua's Saga: Hellblade II для PS5. Гравців на ПК та Xbox також чекають покращення.
Senua's Saga: Hellblade II спочатку вийшла навесні 2024 року як ексклюзив для консолей Xbox, а про версію для PS5 стало відомо на першу річницю гри, розповідає 24 Канал.
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Очікувалося, що реліз відбудеться влітку 2025 року, і тепер Xbox офіційно підтвердив дату – 12 серпня. Анонс супроводжувався новим геймплейним трейлером, який демонструє вражаючу атмосферу гри.
Senua's Saga Hellblade II – геймплейний трейлер для PS 5
На PS5 гра коштуватиме 50 доларів. Також буде доступне розширене видання за 70 доларів, яке включає Hellblade: Senua's Sacrifice для PS5 або безкоштовне оновлення до цієї версії для власників оригінальної гри на PS4.
До речі, з'явилася інформація про липневу PS Plus – підписку очолить Diablo IV. Крім того, Серед ігор липневої добірки також Jusant для PS5 та The King of Fighters XV для PS4 і PS5.
Серед особливостей версії для PS5 обіцяють оптимізацію для PS5 Pro, режим продуктивності з частотою 60 кадрів на секунду, покращений фоторежим, коментарі розробників (понад чотири години) та хардкорний режим із поверненням "темної гнилі" – унікальної механіки, яка додає напруги до проходження.
Покращення для ПК та Xbox
Деякі з цих нововведень з’являться одночасно з релізом на PS5 і для версій гри на ПК та Xbox. Ось що чекає на гравців:
- Режим продуктивності з 60 fps на Xbox Series X|S.
- Покращений фоторежим для створення ще більш деталізованих знімків.
- Коментарі розробників, які розкривають деталі створення гри.
- Хардкорний режим, у якому "темна гниль" поширюється по тілу головної героїні після кожної смерті. Якщо вона досягне голови, гра закінчиться.
- Офіційна підтримка Steam Deck для ПК-версії, що забезпечить комфортну гру на портативному пристрої.
Нагадаємо, що Senua's Saga: Hellblade II вийшла 21 травня 2024 року на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X|S і в Game Pass. У центрі сюжету – Сенуа, воїтелька, яка страждає на психоз і вирушає в подорож, щоб зупинити вікінгів, які спустошили її село. Гра отримала високу оцінку за свою атмосферу, візуальну складову та глибокий наратив.