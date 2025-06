Xbox підтвердив дату виходу Senua's Saga Hellblade II на PS5

Xbox Game Studios разом із британською студією Ninja Theory оголосили дату релізу покращеної версії своєї action-adventure гри Senua's Saga: Hellblade II для PS5. Гравців на ПК та Xbox також чекають покращення.

Senua's Saga: Hellblade II спочатку вийшла навесні 2024 року як ексклюзив для консолей Xbox, а про версію для PS5 стало відомо на першу річницю гри, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Велике оновлення для STALKER 2 Heart of Chornobyl вийшло і ось що воно принесло

Очікувалося, що реліз відбудеться влітку 2025 року, і тепер Xbox офіційно підтвердив дату – 12 серпня. Анонс супроводжувався новим геймплейним трейлером, який демонструє вражаючу атмосферу гри.

Senua's Saga Hellblade II – геймплейний трейлер для PS 5

На PS5 гра коштуватиме 50 доларів. Також буде доступне розширене видання за 70 доларів, яке включає Hellblade: Senua's Sacrifice для PS5 або безкоштовне оновлення до цієї версії для власників оригінальної гри на PS4.

До речі, з'явилася інформація про липневу PS Plus – підписку очолить Diablo IV. Крім того, Серед ігор липневої добірки також Jusant для PS5 та The King of Fighters XV для PS4 і PS5.

Серед особливостей версії для PS5 обіцяють оптимізацію для PS5 Pro, режим продуктивності з частотою 60 кадрів на секунду, покращений фоторежим, коментарі розробників (понад чотири години) та хардкорний режим із поверненням "темної гнилі" – унікальної механіки, яка додає напруги до проходження.

Покращення для ПК та Xbox

Деякі з цих нововведень з’являться одночасно з релізом на PS5 і для версій гри на ПК та Xbox. Ось що чекає на гравців:

Режим продуктивності з 60 fps на Xbox Series X|S.

Покращений фоторежим для створення ще більш деталізованих знімків.

Коментарі розробників, які розкривають деталі створення гри.

Хардкорний режим, у якому "темна гниль" поширюється по тілу головної героїні після кожної смерті. Якщо вона досягне голови, гра закінчиться.

Офіційна підтримка Steam Deck для ПК-версії, що забезпечить комфортну гру на портативному пристрої.

Нагадаємо, що Senua's Saga: Hellblade II вийшла 21 травня 2024 року на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X|S і в Game Pass. У центрі сюжету – Сенуа, воїтелька, яка страждає на психоз і вирушає в подорож, щоб зупинити вікінгів, які спустошили її село. Гра отримала високу оцінку за свою атмосферу, візуальну складову та глибокий наратив.