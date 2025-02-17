Новый сериал во вселенной Dungeons & Dragons будет снимать продюсер, чей фильм собрал миллиард

После кассового провала фильма "Подземелья и драконы: Честь воров" студии не оставляют попыток перенести игру на экраны и завоевать симпатии зрителей. На этот раз за дело возьмется Netflix, который развернет сериал в рамках вселенной под названием Forgotten Realms.

Кто снимет новый сериал

Отчет утверждает, что Netflix делает ставку на Шона Леви, сценариста и режиссера прошлогоднего хита "Дэдпул и Росомаха". Фильм из киновселенной Marvel собрал более миллиарда долларов в прокате и очень понравился критикам и зрителям. Поэтому стриминг, очевидно, надеется, повторить успех с еще одним продуктом, который имеет похожую забавную и расслабленную атмосферу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Deadline.

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13 февраля издание сообщило, что после длительного периода переговоров Netflix подписал соглашение о новом телевизионном шоу. После того, как запланированный сериал для Paramount+ был отменен, на него обратил внимание шоураннер Дрю Кревелло, который ранее снимал сериал "Стартап, потерпевший крах". Он же и привлек к проекту Шона Леви, который поможет продюсировать сериал через свою продюсерскую компанию 21 Laps.

Как сообщается, план заключается в том, чтобы построить целую киновселенную вокруг шоу, если первый продукт станет успешным. Он будет называться The Forgotten Realms, что переводится как "Забытые королевства". Какие еще шоу могли бы войти в эту "коллекцию", пока неизвестно.

Кревелло уже написал пилотный эпизод. Сейчас он находится на стадии разработки. Очевидно, что Криса Пайна и других героев, принявших участие в неудачном фильме, здесь не будет, поскольку эти два продукта никак не связаны.

Леви тесно сотрудничает с Netflix еще с 2016 года. Он является исполнительным продюсером "Очень странных дел" и сам снял несколько эпизодов сериала в роли режиссера. Поэтому неудивительно, что теперь он вовлечен в D&D, учитывая, насколько сильно игра Dungeons & Dragons повлияла на формирование лора и атмосферы "Очень странных чудес".