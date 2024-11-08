Любимый актер нашего детства появится во втором сезоне Fallout

После невероятного успеха сериала Fallout, который вышел на Amazon Prime, продолжение было лишь вопросом времени. О втором сезоне стриминг объявил очень быстро, и с течением времени мы узнаем все больше подробностей. Последняя на данный момент новость – новое громкое имя в касте.

Кто присоединится к сериалу

Согласно недавнему отчету, Маколей Калкин присоединяется к актерскому составу второго сезона Fallout. Мы все знаем его как Кевина МакКалистера из фильмов "Один дома", сообщает 24 Канал со ссылкой на Deadline. Он уже работал ранее с Amazon, озвучивая персонажа в анимационном сериале "Вторая лучшая больница в Галактике".

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Сообщается, что роль актера будет эпизодической, а не постоянной. Он вроде бы сыграет "сумасшедшего гениального персонажа", если верить имеющимся слухам, которые получило издание. Других подробностей по этому поводу нет.

В сериале Маколей Калкин присоединится к Элле Пернелл в роли Люси, Аарона Мотена в роли Максимуса, Уолтона Гоггинса в роли Упыря, а также Кайла МакЛахлана, Мойзес Ариаса и других.

После потрясающего приема первого сезона, который дебютировал в топ-3 самых популярных сериалов Prime Video и получил 16 номинаций на "Эмми", почти сразу было дано разрешение на производство второго сезона. И хотя до него еще далеко, съемки уже скоро начнутся. Точной даты выхода пока нет.

Смотрите трейлер первого сезона сериала Fallout: видео