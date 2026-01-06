Новый сериал о Ларе Крофт: Amazon объявил полный список актеров

Стриминговый сервис Prime Video наконец обнародовал полный список актеров, которые присоединятся к Софи Тернер в будущей адаптации Tomb Raider. Проект, над которым работает Фиби Уоллер-Бридж, активно движется к началу съемок.

Кроме возвращения знакомых лиц из игровой серии, шоу представит ряд новых героев, что расширят историю о легендарной расхитительнице гробниц в современном контексте, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

Каких персонажей и актеров увидят зрители в новом шоу?

Объявление актерского состава произошло необычным способом – сначала через официальное сообщество Tomb Raider на Reddit. Среди тех, кого фанаты узнают сразу, – Мартин Бобб-Сэмпл в роли молодого технического гения и хакера Зипа, а также Билл Патерсон, который воплотит образ многолетнего дворецкого Уинстона.

Джейсон Айзекс сыграет Атласа ДеМорне, дяди Лары, известного по игре Rise of the Tomb Raider, где он соревновался с племянницей за право владения семейным поместьем. Однако значительная часть команды получила совершенно новые роли, созданные специально для сериала.



Актерский состав сериала Tomb Rider / Фото Amazon

Самым громким именем среди новичков стала Сигурни Уивер, которая сыграет Эвелин Уоллис – влиятельную и загадочную женщину, заинтересованную в использовании талантов Лары. Также в сериале появятся Джек Бэннон в роли пилота и коллекционера перекусов Джерри, Саша Лусс как воинственная соперница главной героини и Август Витгенштейн, чей персонаж Лукас имеет общее прошлое с Крофт в сфере нелегального хищения сокровищ.

Что еще известно о сериале по игре Tomb Rider?

Сюжетная линия затронет взаимодействие с Британским музеем через куратора Джорджию (Джульетт Мотамед) и главу отдела развития Франсин (Селия Имри). Кроме этого, Лара столкнется с государственными структурами в лице уставшего чиновника Дэвида (Джон Геффернан) и чиновника Томаса Уорнера (Патерсон Джозеф).

Фиби Уоллер-Бридж выразила восторг от собранной команды, назвав этот состав актеров воплощением своих самых смелых мечтаний.

Производство сериала начнется вскоре, что совпадает с новой эрой в видеоиграх франшизы: ремейком Legacy Atlantis, который выйдет позже в этом году, и ожидаемым релизом Tomb Raider: Catalyst в 2027 году.