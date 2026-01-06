Окрім повернення знайомих облич з ігрової серії, шоу представить низку нових героїв, що розширять історію про легендарну розкрадачку гробниць у сучасному контексті, розповідає 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

Дивіться також 11 очікуваних космічних ігор, які вийдуть у 2026 році

Яких персонажів та акторів побачать глядачі в новому шоу?

Оголошення акторського складу відбулося незвичайним способом – спочатку через офіційну спільноту Tomb Raider на Reddit. Серед тих, кого фанати впізнають одразу, – Мартін Бобб-Семпл у ролі молодого технічного генія та хакера Зіпа, а також Білл Патерсон, який втілить образ багаторічного дворецького Вінстона.

Джейсон Айзекс зіграє Атласа ДеМорне, дядька Лари, відомого за грою Rise of the Tomb Raider, де він змагався з племінницею за право володіння родинним маєтком. Проте значна частина команди отримала абсолютно нові ролі, створені спеціально для серіалу.



Акторський склад серіалу Tomb Rider / Фото Amazon

Найгучнішим ім'ям серед новачків стала Сігурні Вівер, яка зіграє Евелін Уолліс – впливову та загадкову жінку, зацікавлену у використанні талантів Лари. Також у серіалі з'являться Джек Беннон у ролі пілота та колекціонера перекусок Джеррі, Саша Лусс як войовнича суперниця головної героїні та Август Вітгенштейн, чий персонаж Лукас має спільне минуле з Крофт у сфері нелегального розкрадання скарбів.

Що ще відомо про серіал по грі Tomb Rider?

Сюжетна лінія зачепить взаємодію з Британським музеєм через кураторку Джорджію (Джульєтт Мотамед) та голову відділу розвитку Франсін (Селія Імрі). Окрім цього, Лара зіткнеться з державними структурами в особі втомленого чиновника Девіда (Джон Геффернан) та високопосадовця Томаса Уорнера (Патерсон Джозеф).

Фібі Уоллер-Брідж висловила захват від зібраної команди, назвавши цей склад акторів втіленням своїх найсміливіших мрій.

Виробництво серіалу почнеться невдовзі, що збігається з новою ерою у відеоіграх франшизи: ремейком Legacy Atlantis, який вийде пізніше цього року, та очікуваним релізом Tomb Raider: Catalyst у 2027 році.