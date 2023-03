Талантливый художник, работающий в студии, специализирующейся на модификации компьютеров, создал потрясающий ПК, вдохновленный проектом The Last of Us.

Лишь недавно отгремел первый сезон сериала "Последние из нас", который вызвал новую волну интереса к оригинальному проекту Naughty Dogs, а уже вышла и ПК версия игры, которая, правда, имеет довольно смешанные отзывы.

Однако сегодня речь пойдет об отдельном компьютере, представленном на выставке PAX-East Boston и поразившем некоторых геймеров вплоть до потери дара речи.

Дело в том, что мир The Last of Us принес немало незабываемых персонажей и врагов, а одними из самых узнаваемых стали зомби Кликеры, поэтому многие поклонники часто используют их как сюжеты для разнообразных художественных проектов: от кондитерских изделий до дизайна ПК.

Итак, художники из Blue Horse Studios создали настоящий шедевр с напечатанными 3D фигурками Элли и Кликера. Начинка ПК была помещена в кусок вентиляции, оплетенный кордицепсом.

Студия также опубликовала на своем ютуб канале 16-минутное видео, демонстрирующее поэтапный процесс создания удивительного гаджета.

В сети многие посетители PAX-East поделились фотографиями этого творения, восторженно говоря, что в живую оно выглядит еще невероятнее.

Помимо красоты, компьютер также может похвастаться хорошими характеристиками и совершенно точно должен заставить "летать" новенькую ПК версию The Last of Us.