Талановитий художник, який працює в студії що спеціалізується на модифікації комп'ютерів, створив приголомшливий ПК, натхненний проєктом The Last of Us.

Варте уваги PIN-UP Foundation забезпечив переселенців Бердянська гуманітарною допомогою

Лише нещодавно відгримів перший сезон серіалу "Останні з нас", який викликав нову хвилю інтересу до оригінального проєкту Naughty Dogs, а уже вийшла і ПК версія гри, яка, щоправда, має досить змішані відгуки.

Однак сьогодні мова піде про окремий комп'ютер, що був представлений на виставці PAX-East Boston і вразив деяких геймерів аж до втрати мови.

Річ у тому, що світ The Last of Us приніс чимало незабутніх персонажів і ворогів, а одними з найбільш впізнаваних стали зомбі Клікери, тому багато шанувальників часто використовують їх як сюжети для різноманітних мистецьких проєктів: від кондитерських виробів до дизайну ПК.

Отож, художники з Blue Horse Studios створили справжній шедевр із надрукованими 3D фігурками Еллі та Клікера. Начиння ПК було поміщено у такий собі шмат вентиляції, оплетений кордицепсом.

Ігровий ПК у стилі The Last of US / Фото з інстаграму

Студія також опублікувала на своєму ютуб каналі 16-хвилинне відео, яке демонструє поетапний процес створення дивовижного гаджета.

Процес створення неймовірного ПК: відео

У мережі чимало відвідувачів PAX-East поділилися фотографіями цього творіння, захоплено кажучи, що в живу воно виглядає ще неймовірніше.

Окрім краси, комп'ютер також може похвалитися нічогенькими характеристиками та абсолютно точно має змусити "літати" новеньку ПК версію The Last of Us.