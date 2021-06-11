В сети появился возможный сюжет продолжения серии Mass Effect: что известно

Пользователь Reddit под ником vakarianandtheshep в сабредите, посвященном видеоиграм, поделился информацией о возможном сюжете следующего Mass Effect, а также рассказал некоторые детали о главном герое и многом другом. Подробнее – в материале.

Недавний Mass Effect Legendary Edition заставил немало геймеров вернуться к любимой вселенной, чтобы снова пережить приключения капитана Шепарда, а также существенно подогрел интерес к анонсированному продолжению франшизы. И вот в сеть уже "слили" первые детали о новой игре.

Интересно Известно кто самый популярный напарник Шепарда в первой части Mass Effect: Legendary Edition

Пользователь Reddit vakarianandtheshep создал пост, где рассказал, что владеет информацией о будущем проекте BioWare. По словам геймера, это его первый опыт в "сливе" инсайдерской информации.

Хотим сразу отметить, что нет никаких фактов, которые могли бы подтвердить или опровергнуть слова пользователя, таким образом к информации, предоставленной им, следует относиться с огромной долей скепсиса.

По словам автора "слива", в новом Mass Effect, впервые за всю историю серии можно будет сыграть за главного героя, который будет представителем внеземной расы – турианцем. Однако это не будет опцией по умолчанию, при желании игроки смогут остаться верными прежним частям и играть за человека. Также, vakarianandtheshep рассказал, что канонической концовкой оригинальной трилогии в продолжении будет считаться "Уничтожение" (красная концовка).

Тизер следующей части франшизы



Интересным является то, что игрокам позволят импортировать в игру свои "сейвы" с Legendary Edition, однако на каноническую концовку это никак не повлияет – она будет красной в любом случае.

Единственной вариативностью станет вариант в котором Шепард выжил (если игроку удалось набрать максимальное количество очков боеготовности в Mass Effect 3). В этом случае в заметках, разбросанных по уровням, можно будет найти информацию о жизни капитана после событий трилогии, которая как раз будет зависеть от выборов игроков в предыдущих частях.

Концовка с выжившим Шепардом



События новой игры же будут происходить спустя примерно 600 лет после окончания оригинальной истории и параллельно с событиями Mass Effect: Andromeda. Галактика все еще ощущает последствия ужасной войны, а ретрансляторы до сих пор не работают должным образом.

Решением проблемы может стать лидер Жнецов – Предвестник, огромный корабль, имеющий самые продвинутые технологии. Однако его остатки пропали без вести, а один из компаньонов Шепарда азари Лиара ищет их все эти долгих 600 лет.

Разговор с Предвестником в Mass Effect 2 / скриншот с YouTube

Главный герой, под руководством игрока, призван ей в этом помочь – именно на это, по словам начинающего инсайдера, уйдет примерно половина игры. Также вероятными компаньонами игрока станут уже хорошо известные персонажи серии – Грюнт, Рекс, Лиара, загадочная саларианка и другие.

После обнаружения Предвестника ретрансляторы восстановятся и сделают возможными быстрые гиперскачки в Андромеду, по словам vakarianandtheshep, именно таким образом команда из Mass Effect: Andromeda сможет встретиться с командой новой игры.

Проверить эти слухи геймеры смогут еще не скоро, ведь сейчас о дате релиза нового Mass Effect ничего не известно.