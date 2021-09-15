Сезон задержек: инсайдеры отмечают, что релиз игры Battlefield 2042 могут перенести

Известный журналист Джефф Грабб отметил, что разработчики одной популярной игры планируют изменить дату ее выхода. Точного названия этого проекта он не назвал, правда, нашлись инсайдеры, которые смогли это сделать.

Только сегодня мы рассказывали о том, что Creative Assembly решила сместить дату релиза видеоигры Total War: Warhammer III на 2022 год. Но британская компания не единственная, которая объявила о подобных изменениях. Дело в том, что за последнюю неделю сразу несколько проектов официально изменили дату релиза: Dying Light 2, Star Wars: Hunters, Rocksmith+ и Grand Theft Auto V (версия для PS5 и Xbox Series).

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Правда, кажется, уже на этой неделе должна появиться информация о "переезде" еще одного долгожданного проекта. Именно такой новостью поделился известный журналист и инсайдер Джефф Грабб. В своем твиттере он написал, что наступил "сезон задержек", а также добавил, что согласно его данным, эта информация должна появиться уже в ближайшие дни. Правда, точного названия этого проекта он не назвал, хотя в геймеров сразу же нашлось несколько популярных вариантов.

Пользователи форума ResetEra решили провести опрос на эту тему. Его победителями стали следующие видеоигры: Battlefield 2042, Elden Ring и Halo Infinite. Согласно последней информации, которая появлялась в сети, этим проектом должна стать одна из этих трех игр, а если точнее, то новая часть Battlefield. Именно таким инсайдом поделился Том Хендерсон, который уже неоднократно публиковал правдивую информацию об этой видеоигре.

В своем твиттере он написал, что игру действительно могут перенести, но только на несколько недель. Поэтому он предполагает, что релиз этого проекта состоится не 22 октября, а в конце ноября. Похожей информацией поделился и блогер с никнеймом DEALER, правда, по его данным, дату релиза сместили сразу на 2022 год. Напоследок стоит отметить, что представители студии DICE пока никак эту ситуацию не комментировали.

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Релиз игры Battlefield 2042 должен состояться 22 октября на PC (Steam, EGS и Origin), PlayStation и Xbox. На PC цена стартует от 1499 гривен, на PlayStation – 2199 гривен, а на Xbox – 70 долларов.