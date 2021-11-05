Шаблонная кампания, но прекрасный мультиплеер: первые оценки видеоигры Call of Duty: Vanguard

В сети уже начали появляться первые обзоры игры Call of Duty: Vanguard. В целом критикам эта видеоигра понравилась, а особенно они отмечают мультиплеер и техническую составляющую.

Сегодня состоялся релиз видеоигры Call of Duty: Vanguard, которая разрабатывалась студией Sledgehammer Games. Мы уже неоднократно рассказывали об этом проекте, поэтому сегодня предлагаем ознакомиться с первыми его оценками.

О будущей части Новый режим и война с картелями: в сети продолжают появляться слухи о Call of Duty 2022

Стоит начать с того, что компания Activision сняла эмбарго на публикацию обзоров в последний момент. Именно поэтому соответствующие материалы появились в сети только сегодня, а некоторые даже после официального релиза Call of Duty: Vanguard. В целом журналисты достаточно тепло встретили новую видеоигру, правда, идеальной ее трудно назвать. Например, на агрегаторе рецензий OpenCritic, где нет деления по платформам, у новой части Call of Duty сейчас 80 баллов из 100 (17 обзоров), а рекомендуют ее 88% критиков. На Metacritic такое распределение есть, поэтому получить полноценную оценку смогли лишь две версии видеоигры:

PC – 82 балла (4 обзора)

PlayStation 5 – 77 баллов (14 обзоров)

Стоит добавить, что у Black Ops Cold War (2020 год) на OpenCritic сейчас 76 баллов (149 обзоров), а у Modern Warfare (2019 год) – 81 балл (151 обзор).

В целом критики сходятся во мнении, что Call of Duty: Vanguard может не понравиться игрокам, которых интересует только сюжетная кампания. По их мнению, в этот раз она получилась скучной и шаблонной. В своих обзорах журналисты пишут, что миссии однотипны, а в целом у разработчиков не получилось полностью раскрыть всех основных персонажей. А вот хвалят видеоигру за мультиплеер, зомби-режим и техническую составляющую. Особенно критики отмечают графику, оптимизацию, динамичность сражений, разнообразие игровых карт, а также новый многопользовательский режим.

Напоследок стоит отметить, что релиз игры Call of Duty: Vanguard состоялся на PC (Battle.net), PlayStation и Xbox. А всего существует три ее издания: Standard (60 долларов), Cross-Gen Bundle (70 долларов) и Ultimate (100 долларов).

Релизный трейлер видеоигры Call of Duty: Vanguard: видео