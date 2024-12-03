Известны все участники основной стадии Perfect World Shanghai Major 2024: что будет дальше

Начальная стадия Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2 определила, какие команды продолжат борьбу за главный приз и славу среди фанатов шутера Valve. Детали – в материале.

После Opening Stage фанатов соревновательного CS 2 ожидает Elimination Stage шанхайского "Мейджора", где в жаркой борьбе сойдутся 16 лучших команд мира по состоянию на данный момент, сообщает 24 Канал.

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Регламент стадии

В основной сетке мы увидим ту же "Швейцарку", которую уже наблюдали в "стадии претендентов".

То есть 16 команд разыграют между собой 8 мест в плей-офф турнира.

Первые поединки состоятся в формате BO1, тогда как решающие матчи испытают силы команд в изнурительных BO3.

Сетка этапа перед началом матчей / Скриншот с HLTV

Расписание первых поединков

Удивительно насыщенным станет первый день Elimination Stage – 5 декабря, который подарит множество противостояний.

Сейчас точно известно о 8 парах, среди которых самой интересной для украинских болельщиков станет NAVI – Liquid.

Именно этот матч имеет "самый громкий" заголовок в первый день и обещает стать настоящим зрелищем. Состоится же игра в 05:00 по киевскому времени.

Также сыграют:

G2 – The MongolZ в 05:00 по киевскому времени;

в 05:00 по киевскому времени; Vitality – GamerLegion в 06:00 по киевскому времени;

в 06:00 по киевскому времени; Spirit – Furia в 06:00 по киевскому времени;

в 06:00 по киевскому времени; MOUZ – paiN в 07:00 по киевскому времени;

в 07:00 по киевскому времени; FaZe – Wildcard в 07:00 по киевскому времени;

в 07:00 по киевскому времени; HEROIC – BIG в 08:00 по киевскому времени;

в 08:00 по киевскому времени; 3DMAX – MIBR в 08:00 по киевскому времени.

Фанаты могут предсказать, кто пройдет дальше

Добавить интриги играм можно, попробовав свои силы в прогнозировании результатов в рамках акции "Цель в 1 000 000 ₴" от Favbet.

Она объединяет в себе привычные ставки на матчи Perfect World Shanghai Major 2024 и элемент "pick'em", где нужно предсказать, какие именно команды пройдут в плей-офф.

Каждые 200 гривен успешной ставки начисляют игроку 1 балл, а правильный выбор коллектива, что попадет в восьмерку лучших – 1 множитель. Набранные баллы и множители перемножаются, формируя рейтинговую таблицу.

Топовые участники разделят между собой призовой фонд в размере 1 000 000 электронных денежных заменителей.

Акция продлится до самого гранд-финала соревнования, то есть до 15 декабря 2024 года. Подробнее о ее условиях можно узнать по ссылке.

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