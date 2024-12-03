Известны все участники основной стадии Perfect World Shanghai Major 2024: что будет дальше
Начальная стадия Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2 определила, какие команды продолжат борьбу за главный приз и славу среди фанатов шутера Valve. Детали – в материале.
После Opening Stage фанатов соревновательного CS 2 ожидает Elimination Stage шанхайского "Мейджора", где в жаркой борьбе сойдутся 16 лучших команд мира по состоянию на данный момент, сообщает 24 Канал.
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Регламент стадии
В основной сетке мы увидим ту же "Швейцарку", которую уже наблюдали в "стадии претендентов".
То есть 16 команд разыграют между собой 8 мест в плей-офф турнира.
Первые поединки состоятся в формате BO1, тогда как решающие матчи испытают силы команд в изнурительных BO3.
Сетка этапа перед началом матчей / Скриншот с HLTV
Расписание первых поединков
Удивительно насыщенным станет первый день Elimination Stage – 5 декабря, который подарит множество противостояний.
Сейчас точно известно о 8 парах, среди которых самой интересной для украинских болельщиков станет NAVI – Liquid.
Именно этот матч имеет "самый громкий" заголовок в первый день и обещает стать настоящим зрелищем. Состоится же игра в 05:00 по киевскому времени.
Также сыграют:
- G2 – The MongolZ в 05:00 по киевскому времени;
- Vitality – GamerLegion в 06:00 по киевскому времени;
- Spirit – Furia в 06:00 по киевскому времени;
- MOUZ – paiN в 07:00 по киевскому времени;
- FaZe – Wildcard в 07:00 по киевскому времени;
- HEROIC – BIG в 08:00 по киевскому времени;
- 3DMAX – MIBR в 08:00 по киевскому времени.
Фанаты могут предсказать, кто пройдет дальше
Добавить интриги играм можно, попробовав свои силы в прогнозировании результатов в рамках акции "Цель в 1 000 000 ₴" от Favbet.
Она объединяет в себе привычные ставки на матчи Perfect World Shanghai Major 2024 и элемент "pick'em", где нужно предсказать, какие именно команды пройдут в плей-офф.
Каждые 200 гривен успешной ставки начисляют игроку 1 балл, а правильный выбор коллектива, что попадет в восьмерку лучших – 1 множитель. Набранные баллы и множители перемножаются, формируя рейтинговую таблицу.
Топовые участники разделят между собой призовой фонд в размере 1 000 000 электронных денежных заменителей.
Акция продлится до самого гранд-финала соревнования, то есть до 15 декабря 2024 года. Подробнее о ее условиях можно узнать по ссылке.
Интересные факты:
- Турнир станет "последним танцем" для действующего состава G2, ведь их главная звезда – Никола "NiKo" Ковач, скорее всего, покинет команду после турнира.
- Общий призовой фонд Perfect World Shanghai Major 2024 составляет 1 250 000 долларов из которого Чемпионы турнира получат 500 000 долларов.
- По прогнозам аналитиков, турнир может стать самым популярным "Мейджором" в истории Counter-Strike по количеству просмотров, а все благодаря активному развитию киберспорта в Азии.
- Украинская организация Natus Vincere считается основным фаворитом соревнования, но им будет на удивление нелегко защитить статус чемпионов "Мейджора", который они получили на предыдущем турнире в Копенгагене.