Sherlock Holmes Chapter One от украинской компании Frogwares получила дату релиза

В новом видео, достаточно подробно демонстрирующем игровой процесс будущей новинки, украинские разработчики объявили дату выхода проекта. Подробнее в материале.

Компания Frogwares, базирующаяся в Киеве, наиболее известная геймерам серией видеоигр о приключениях Шерлока Холмса, а новый проект студии призван стать своеобразным перезапуском франшизы и расскажет о юности известного детектива.

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Хотя Frogwares годами создают игры про Холмса, эта серия никак не связана ни с фильмами Гая Ричи, ни с сериалом от BBC или любыми другими адаптациями книг Артура Конан Дойла. Сама же Sherlock Holmes Chapter One – это абсолютно новая, независимая история становления детектива, которая разворачивается за долгие годы до того, как он достигнет вершины своей славы.

Новинкой для фанатов серии станет открытый мир, в котором игроки получат свободу передвижения для исследования острова Кордона, где будут проходить события игры. Кроме этого, геймерам обещают большую свободу в выборе методов расследования, именно от вас будет зависеть на кого надавить, кого допросить и, в конце концов, кого обвинить в совершении преступления.

Глубокое погружение в игровой процесс Sherlock Holmes Chapter One



Однако будьте осторожны, ведь разработчики подчеркивают, что одной из главных особенностей будущего релиза станет продвинутая система морали в которой выбор игроков будет самым важным и всегда будет приводить к тем или иным последствиям. Итак, геймерам придется быть очень уверенными в своих решениях и выборах подозреваемых, ведь ошибка может стоить очень дорого.

Хотя в новой части будет присутствовать собственная боевая система с использованием дедуктивных способностей Шерлока, для игроков заинтересованных только в сюжетной составляющей будет предусмотрена возможность выбрать сложность, полностью убирающую из игры схватки. Главной составляющей геймплея станет расследования различных тайн и преступлений, а также поиски сокровищ.

Датой релиза станет 16 ноября 2021 года, однако с этого дня возможность сыграть в Sherlock Holmes Chapter One получат пользователи ПК, Playstation 5 и Xbox Series X/S. Владельцам Playstation 4 и Xbox One придется немного подождать, ведь релиз на эти консоли планируется несколько позже.