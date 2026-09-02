Полный хаос: в GTA 6 можно навсегда вывести из строя систему репутации, став неисправимым преступником

Разработчики долгожданного блокбастера GTA VI готовят для игроков уникальную механику кармы. Она позволит буквально разрушить шкалу морали, если устроить на улицах слишком много хаоса. Это нововведение полностью изменит восприятие игрового процесса и поведение игроков.

Секретный статус для настоящих сумасшедших

Вместо классической системы чести разработчики создали систему криминального профиля. Она имеет четыре основных уровня репутации: "Профессионал", "Агрессивный", "Жестокий" и самый низкий – "Психопат". Подробности о новой механике раскрыл известный видеоблогер TGG, который посетил закрытую презентацию игры от студии Rockstar, пишет IGN.

Помимо основных уровней, авторы добавили еще один секретный статус без названия. Если пользователь начнет слишком сильно нарушать закон и творить полное безумие, эта шкала покроется трещинами, а впоследствии полностью разбится. После этого игра вообще перестанет анализировать ваши поступки и измерять репутацию, превращая главных героев в абсолютно неисправимых преступников до самого конца прохождения.

Достичь этого состояния чрезвычайно сложно, и мы добавили его для тех пользователей, которые вообще не хотят обращать внимания на систему репутации,

– прокомментировал представитель разработчиков из компании Rockstar.

Свобода выбора и отдельные профили героев

Создатели пытались найти идеальный баланс, чтобы не наказывать геймеров за желание устроить хаос. Пользователи смогут отключить любые уведомления об изменении репутации и наслаждаться безнаказанностью.

Игра будет оценивать оправданность действий: если выстрелить в ответ на нападение во время ограбления магазина, репутация не упадет, но беспричинное убийство продавца мгновенно ухудшит показатели. Кроме того, Джейсон и Люсия получат полностью независимые профили.