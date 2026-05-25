Зельник в интервью GamesIndustry резко высказался относительно позиции крупных технологических корпораций, которые в последние годы объясняли масштабные сокращения персонала развитием искусственного интеллекта.

Обсуждая роль ИИ в разработке видеоигр, Зельник отметил, что технологии сами по себе не способны создавать хиты без участия людей. По его словам, инструменты могут лишь помогать авторам работать эффективнее.

Для тех, кто верит, что можно нажать кнопку и создать конкурентную игру – удачи. Технологии этого не делают. Технологии не создают. Они позволяют людям творить,

– заявил руководитель компании.

В то же время он объяснил, что даже не любит слишком часто использовать термин "искусственный интеллект", поскольку разные люди вкладывают в него разный смысл. Вместо этого Зельник предпочитает говорить просто "технологии".

Особенно резко CEO Take-Two прокомментировал волну увольнений в крупных IT-компаниях. По его мнению, корпорации намеренно использовали тему ИИ как удобное объяснение для сокращения тысяч сотрудников.

Крупные технологические компании, которые уволили тысячи людей и сказали, что это из-за ИИ, не говорили правду,

– заявил он.

Зельник убежден, что основная причина кризиса – массовый набор работников во время пандемии COVID-19. Тогда спрос на цифровые сервисы резко вырос, и многие компании начали активно расширять штаты. После завершения пандемического бума рынок вернулся к более нормальным темпам, а бизнесу пришлось сокращать избыточный персонал.

"Они просто набрали слишком много людей во время пандемии, действовали небрежно, а теперь решают проблемы с численностью персонала", – объяснил глава Take-Two.

Отдельно он коснулся настроений инвесторов относительно рынка программного обеспечения. По словам Зельника, нынешние прогнозы о том, что ИИ якобы уничтожит большинство SaaS-компаний, являются преувеличением.

Руководитель Take-Two считает, что рынок сейчас "абсолютно ошибается" в своих оценках будущего отрасли. По его мнению, именно из-за подобных ошибочных ожиданий инвесторы и получают возможности для заработка.

Сегодня многие компании активно интегрируют генеративные модели в производство контента, однако вопрос о том, приведет ли это к массовому вытеснению работников, остается предметом споров.