Зельнік в інтерв'ю GamesIndustry різко висловився щодо позиції великих технологічних корпорацій, які останніми роками пояснювали масштабні скорочення персоналу розвитком штучного інтелекту.

Обговорюючи роль ШІ у розробці відеоігор, Зельнік наголосив, що технології самі по собі не здатні створювати хіти без участі людей. За його словами, інструменти можуть лише допомагати авторам працювати ефективніше.

Для тих, хто вірить, що можна натиснути кнопку і створити конкурентну гру – удачі. Технології цього не роблять. Технології не створюють. Вони дозволяють людям творити,

– заявив керівник компанії.

Водночас він пояснив, що навіть не любить надто часто використовувати термін "штучний інтелект", оскільки різні люди вкладають у нього різний зміст. Замість цього Зельнік вважає за краще говорити просто "технології".

Особливо різко CEO Take-Two прокоментував хвилю звільнень у великих IT-компаніях. На його думку, корпорації навмисно використовували тему ШІ як зручне пояснення для скорочення тисяч співробітників.

Великі технологічні компанії, які звільнили тисячі людей і сказали, що це через ШІ, не говорили правду,

– заявив він.

Зельнік переконаний, що основна причина кризи – масовий набір працівників під час пандемії COVID-19. Тоді попит на цифрові сервіси різко зріс, і багато компаній почали активно розширювати штати. Після завершення пандемічного буму ринок повернувся до нормальніших темпів, а бізнесу довелося скорочувати надлишковий персонал.

"Вони просто набрали забагато людей під час пандемії, діяли недбало, а тепер вирішують проблеми з чисельністю персоналу", – пояснив глава Take-Two.

Окремо він торкнувся настроїв інвесторів щодо ринку програмного забезпечення. За словами Зельніка, нинішні прогнози про те, що ШІ нібито знищить більшість SaaS-компаній, є перебільшенням.

Керівник Take-Two вважає, що ринок зараз "абсолютно помиляється" у своїх оцінках майбутнього галузі. На його думку, саме через подібні помилкові очікування інвестори й отримують можливості для заробітку.

Сьогодні багато компаній активно інтегрують генеративні моделі у виробництво контенту, однак питання про те, чи призведе це до масового витіснення працівників, залишається предметом суперечок.