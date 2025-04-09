PvP-шутер Marathon от Bungie выйдет в 2025 году - инсайдер подтвердил планы студии

Научно-фантастический PvP-шутер Marathon от студии Bungie, принадлежащей Sony и известной сериями Halo и Destiny, был анонсирован почти два года назад, но до сих пор не получил официальной даты выхода. Авторитетный инсайдер поделился новыми подробностями относительно релиза игры.

Журналист издания Insider Gaming Том Хендерсон, известный достоверными утечками, опубликовал в своем микроблоге намек на запланированный релиз Marathon, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion может выйти уже в ближайшее время, говорят инсайдеры

Сказал своей жене, что позже в этом году серьезно возьмусь за Marathon и она записала меня в спортзал,

– написал Хендерсон.

В комментариях он уточнил, что речь идет именно о релизе игры в 2025 году.

Еще осенью 2023 года источники Bloomberg сообщали о планах Bungie выпустить Marathon в течение 2025 года. С тех пор предполагалось, что планы могли измениться, однако новые слова инсайдера подтверждают первоначальную информацию.

Вероятно, официальное объявление даты выхода состоится во время недавно анонсированной демонстрации геймплея Marathon, которая запланирована на 12 апреля. Презентация будет транслироваться на YouTube, Twitch и TikTok.

После показа блогеры и журналисты поделятся впечатлениями от ознакомления с предварительной версией игры, а также ожидается анонс "довольно масштабного" закрытого альфа-тестирования.

Marathon разрабатывается для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. В игре обещают опасный мир, напряженный геймплей, меняющийся в зависимости от выбора класса, много добычи, оружия и экипировки.