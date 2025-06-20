В Steam набирает популярность постапокалиптический шутер Frostrail

Интересная кооперативная видеоигра о выживании в постапокалиптическом мире под названием Frostrail стремительно обретает популярность на платформе Steam.

Frostrail достигла впечатляющей вехи в Steam, информирует 24 Канал.

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Потенциал стать хитом

Постапокалиптическая игра, которая сочетает элементы шутера и выживания и имеет открытый мир, привлекла внимание большого количества пользователей платформы от Valve.

События Frostrail разворачиваются на ледяной территории, которая когда-то была центром могущественной империи. Поглощенная холодом местность полна призраками и другими жуткими ужасами, которые являются следствием пакта Императора с Пустотой.

Игрокам придется путешествовать по этим землям на бронепоезде, очищая их от проклятия.

Играть в проект можно будет как в одиночку, так и в кооперативе до 4-х человек. Единственной заявленной платформой пока является ПК, также разработчики планируют закрытое альфа-тестирование, как то к которому перешла будущая Battlefield.

Трейлер игры: смотрите видео

Вскоре после анонса Frostrail набрала более 200 000 добавлений в список желаемого пользователями Steam.

Релиз игры запланирован на 2026 год в раннем доступе, хотя точная дата не указана.