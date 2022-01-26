В сети уже неоднократно появлялась информация о том, что компания Electronic Arts работает над новыми играми во вселенной "Звездных войн". Например, авторитетный инсайдер Том Хендерсон утверждал, что речь идет о двух полноценных проектах.

Правда, оказалось, что студия Lucasfilm и компания Electronic Arts работают сразу над тремя новыми видеоиграми. Именно такой информацией поделились представители последней на своем официальном сайте.

В анонсе говорится, что разработка этих проектов уже стартовала, а управляет этим процессом студия Respawn Entertainment (Titanfall и Apex Legends). Стоит отметить, что представители Electronic Arts поделились лишь общей информацией о новых видеоиграх по мотивам "Звездных войн", а также пока не называли даже приблизительные даты выхода.

Согласно официальным данным, часть студии Respawn Entertainment сейчас работает над продолжением Star Wars Jedi: Fallen Order. Также известно, что за разработку сиквела отвечает Стиг Асмуссен – геймдизайнер первой части.

Другая часть студии сейчас работает над неизвестным шутером от первого лица. Представители Electronic Arts указали, что процессом разработки руководит Питер Хиршманн, который ранее был продюсером оригинальной дилогии Star Wars: Battlefront, а также работал над Empire at War и Force Unleashed.

Третьей видеоигрой является стратегия по мотивам "Звездных войн", которую разрабатывает новообразованная студия Bit Reactor. В ней работают ветераны Firaxis Games, ранее отвечавшие за игры из серии XCOM и Civilization. Управляет процессом разработки Грег Фертч, а продюсированием занимаются представители Respawn Entertainment.

Известный журналист Джейсон Шрайер отметил, что первым должен выйти сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order. А вот релиз шутера и стратегии вряд ли состоится в ближайшие несколько лет.

Прокомментировал этот анонс и Джефф Грабб. Журналист написал, что это могут быть последние игры Electronic Arts по мотивам "Звездных войн". Вроде бы в будущем компания хочет сосредоточиться на своей интеллектуальной собственности. А нужно это для того, чтобы снизить количество выплат за права на сторонние франшизы.

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