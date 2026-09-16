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Games Новости Wardogs разошлась тиражом в 2 миллиона копий и достигла показателя более 400 тысяч одновременных игроков
16 сентября, 18:43
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Wardogs разошлась тиражом в 2 миллиона копий и достигла показателя более 400 тысяч одновременных игроков

Александр Гайдамашко

Британская студия Bulkhead Interactive поразила игровое сообщество невероятным успехом нового тактического шутера Wardogs. Всего через неделю после релиза игра завоевала цифровые магазины и привлекла огромную аудиторию.

Огромный успех в Steam и рекорды посещаемости

За первые несколько дней разработчики продали более 2 миллионов копий игры, а пиковая одновременная посещаемость превысила отметку в 400 тысяч человек. По данным аналитического сервиса SteamDB, в первые выходные в экшене одновременно находились 428 666 пользователей, а оценки посетителей в магазине Steam остаются "очень положительными". Несмотря на стремительный рост аудитории, игра демонстрирует отличную динамику, и следующие выходные могут принести новые рекорды.

Создатели проекта опубликовали официальное обращение к геймерам в социальной сети X и поблагодарили сообщество за теплый прием.

2 миллиона проданных копий. Спасибо всем. Бесконечно благодарны. Мы создали игру, в которую хотели играть с друзьями. Наблюдать, как вы играете в нее со своими друзьями – это самое лучшее, 
– прокомментировал коллектив разработчиков из Bulkhead Interactive.

История разработчиков и поздравления от коллег

Ранее команда Bulkhead Interactive создала такие проекты, как The Turing Test, Killrun и Battalion 1944, который впоследствии получил название Battalion: Legacy. Именно Battalion 1944 долгое время считался главным достижением коллектива с тиражом более 250 тысяч экземпляров. Некоторые предыдущие игры компания выпускала при поддержке издателя Square Enix Collective.

С этим значительным достижением разработчиков уже поздравили коллеги из авторитетной британской студии Facepunch, известной такими хитами, как Rust и Garry's Mod. На данный момент шутер Wardogs стал самым успешным релизом за всю историю существования студии.

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