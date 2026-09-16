Wardogs разошлась тиражом в 2 миллиона копий и достигла показателя более 400 тысяч одновременных игроков

Британская студия Bulkhead Interactive поразила игровое сообщество невероятным успехом нового тактического шутера Wardogs. Всего через неделю после релиза игра завоевала цифровые магазины и привлекла огромную аудиторию.

Огромный успех в Steam и рекорды посещаемости

За первые несколько дней разработчики продали более 2 миллионов копий игры, а пиковая одновременная посещаемость превысила отметку в 400 тысяч человек. По данным аналитического сервиса SteamDB, в первые выходные в экшене одновременно находились 428 666 пользователей, а оценки посетителей в магазине Steam остаются "очень положительными". Несмотря на стремительный рост аудитории, игра демонстрирует отличную динамику, и следующие выходные могут принести новые рекорды.

Создатели проекта опубликовали официальное обращение к геймерам в социальной сети X и поблагодарили сообщество за теплый прием.

2 миллиона проданных копий. Спасибо всем. Бесконечно благодарны. Мы создали игру, в которую хотели играть с друзьями. Наблюдать, как вы играете в нее со своими друзьями – это самое лучшее,

– прокомментировал коллектив разработчиков из Bulkhead Interactive.

История разработчиков и поздравления от коллег

Ранее команда Bulkhead Interactive создала такие проекты, как The Turing Test, Killrun и Battalion 1944, который впоследствии получил название Battalion: Legacy. Именно Battalion 1944 долгое время считался главным достижением коллектива с тиражом более 250 тысяч экземпляров. Некоторые предыдущие игры компания выпускала при поддержке издателя Square Enix Collective.

С этим значительным достижением разработчиков уже поздравили коллеги из авторитетной британской студии Facepunch, известной такими хитами, как Rust и Garry's Mod. На данный момент шутер Wardogs стал самым успешным релизом за всю историю существования студии.