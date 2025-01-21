Разработка Sid Meier's Civilization VII официально завершена: релиз состоится по плану

Разработчики глобальной стратегии Sid Meier's Civilization VII сообщили, что игра официально "ушла на золото". Это означает завершение основного этапа разработки, а релиз, как и планировалось, состоится меньше чем через месяц - 11 февраля.

За три недели до выхода Sid Meier's Civilization VII от студии Firaxis Games работа над игрой полноценно завершена, сообщает 24 Канал.

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Это свидетельствует о готовности финальной версии игры к печати на физических носителях и загрузки в цифровые магазины. Это подтверждает неизменность даты выхода, как отметили разработчики в своем официальном объявлении:

Мы нашли золото! [Sid Meier's Civilization VII] официально пошла на золото! Мы готовы к релизу 11 февраля.

Сообщение сопровождается коротким 7-секундным видеороликом.

В новой части серии игрокам традиционно предложат возглавить одну из доступных цивилизаций, расширять территории, строить города и чудеса света, вести войны или сотрудничать с другими государствами, а также развивать новые технологии.

Sid Meier's Civilization VII будет доступна на платформах Steam (PC, Mac, Linux), EGS (PC), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. Игра обещает детализированный мир, функцию кроссплея и многолетнюю поддержку.