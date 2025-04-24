Майкл Бэй и Сидни Суини занимаются экранизацией олдскульной игры с консолей Sega

Стало известно, что именитый режиссер Майкл Бэй и секс-символ Голливуда Сидни Суини работают над фильмом по мотивам культовой видеоигры с консолей Sega.

Тренд на экранизацию видеоигр продолжается неожиданным "дуэтом" от Сидни Суини и Майкла Бэя, которые бок о бок работают над фильмом по мотивам классического проекта с платформ Sega, сообщает 24 Канал со ссылкой на Deadline.

Стоит внимания Создатель Kingdom Come Deliverance 2 прокомментировал возможность использования ИИ для создания игр

Идеальный коктейль для взрывного кино

Режиссер Майкл Бэй подписал контракт с Universal на съемки адаптации культовой игры от Sega.

Речь о Out Run, где игрок управляет шикарным кабриолетом во время серии гонок. Цель до боли проста – показать лучшее время, избегая различных препятствий.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!

Оригинальная игра вышла для аркадных автоматов, но потом была успешно портирована на домашние консоли Sega в 1987 году. В результате проект произвел настоящий фурор и стал одной из самых влиятельных гоночных игр своего времени.

Игровой процесс Out Run – смотрите видео

Понятно, что OutRun не имела под собой достаточного сюжета, чтобы стать полноценным фильмом, поэтому написанием сценария занимается Джейсон Ротвел.

Также точно не известно какой будет роль в экранизации красотки Сидни Суини, ведь пока она значится только как продюсер фильма. Кроме того, Universal пока не установила дату выхода Out Run.