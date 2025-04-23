Огромный успех Kingdom Come Deliverance 2 подтвердил статус Даниэля Вавры как одного из самых влиятельных геймдизайнеров в индустрии, а именно такие люди определяют будущее всей отрасли, которое, как считает разработчик, непременно будет связано с использованием ИИ, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Game Business.

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ИИ – не способ создания, а дополнительный инструмент

В то время как режиссер The Witcher 3 уверена, что ИИ не заменит актеров, соучредитель Warhorse Studios и гейм-директор KCD 2 надеется, что "ИИ-революция" позволит ему и коллегам делать игры намного продуктивнее.

По словам чешского разработчика, создание современных игр занимает слишком много времени и именно искусственный интеллект может сыграть главную роль в ускорении этого процесса.

У меня больше идей, чем времени,

– говорит Вавра.

Даниэль считает, что ИИ можно будет поручать легкие задачи, особенно на стадиях создания концептов, чтобы потом как можно быстрее переходить к более сложным задачам и непосредственной разработке.

Вместе с тем во время интервью Вавра не стал комментировать возможные негативные последствия распространения использования ИИ в индустрии, а именно риск масштабных сокращений.