Warhorse Studios празднуют успех эпического сиквела, вернувшего геймеров в средневековую Богемию в Kingdom Come: Deliverance 2, а сами фанаты игры находят весьма креативные способы выразить свою любовь к проекту, информирует 24 Канал.

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Генри оценил бы

Пока разработчики KCD 2 раскрывают секреты игры, как вот то, почему в ней нет детей, на развлекательном портале Reddit появился удивительно интересный пост.

Украинский геймер под ником Donpictures поделился фотографиями уникальных пасхальных писанок, вдохновленных творением Warhorse Studios.

Геймер мастерски изобразил на яйцах знаковые элементы вселенной игры, вроде гербовых щитов и своеобразных "маскотов" проекта – грозных и одновременно забавных богемских зайчиков.

Ежегодно в Украине готовятся к Пасхе, изготавливая писанки. На этот раз меня вдохновила моя любимая игра. Я потратил много времени, некоторые вещи получились не так, как я хотел и планировал, но в целом я доволен и хочу поделиться результатом с вами,

– написал геймер.

Хотя пока что пост пользователя не получил заслуженного внимания, надеемся что другие поклонники игры все же по достоинству оценят этот креатив.