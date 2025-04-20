Warhorse Studios святкують успіх епічного сиквелу, що повернув геймерів в середньовічну Богемію у Kingdom Come: Deliverance 2, а самі фанати гри знаходять вельми креативні способи виразити свою любов до проєкту, інформує 24 Канал.

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Генрі оцінив би

Поки розробники KCD 2 розкривають секрети гри, як от те, чому в ній немає дітей, на розважальному порталі Reddit з'явився напрочуд цікавий допис.

Український геймер під ніком Donpictures поділився фотографіями унікальних великодніх писанок, натхненних творінням Warhorse Studios.

Геймер майстерно зобразив на яйцях знакові елементи всесвіту гри, як от гербові щити та своєрідних "маскотів" проєкту – грізних та водночас кумедних богемських зайчиків.

Щороку в Україні готуються до Великодня, виготовляючи писанки. Цього разу мене надихнула моя улюблена гра. Я витратив багато часу, дещо вийшло не так, як я хотів і планував, але в цілому я задоволений і хочу поділитися результатом з вами,

– написав геймер.

Хоча поки що допис користувача не здобув заслуженої уваги, сподіваємося, що інші шанувальники гри все ж гідно оцінять цей креатив.